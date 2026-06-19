Giá vàng, bạc trượt giảm không phanh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC đã 3 lần giảm giá vàng miếng với mỗi lần giảm từ 1 - 2,5 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua vào giảm mạnh hơn so với bán ra. Công ty SJC mua vàng miếng SJC với giá 144,3 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý… cũng giảm giá mua vàng xuống 144,3 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng. Do giá mua vàng giảm mạnh hơn so với bán ra nên khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 3 triệu đồng mỗi lượng thay vì 2,5 triệu đồng trước đó.

Giá vàng giảm không phanh ẢNH: NGỌC THẠCH

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng liên tục được điều chỉnh giảm nhiều lần trong buổi sáng, mỗi lần giảm từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng lượng. Tổng mức lên 3,3 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý… mua với giá 144 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng. Công ty SJC mua với giá 144,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng mỗi lượng.

Kim loại quý trên thị trường thế giới đã giảm 63 USD mỗi ounce, xuống 4.146 USD. Tổng mức mất giá của vàng trong ngày lên hơn 1,5%. Không những vàng, giá bạc cũng giảm với tốc độ chóng mặt tới 2,7%. Mỗi ounce bạc xuống 63,8 USD, giảm 1,8 USD. Giá bạc trong nước đã giảm mạnh 3,8 triệu đồng mỗi ký. Công ty Sacombank-SBJ mua vào còn 65,36 triệu đồng, bán ra 67,44 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 64,64 triệu đồng, bán ra 66,63 triệu đồng… Bạc trong nước đã mất 4,6% trong một ngày qua, nâng tổng mức giảm giá trong tháng lên 15%.

Giá vàng và bạc đang chịu áp lực giảm giá khi những dự báo việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lên cao. Theo FedWatch Tool, thị trường hiện đánh giá 38,5% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7, trong khi xác suất cắt giảm lãi suất đã giảm về 0%. Điều này đã khiến giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh những ngày qua. Ngày 19.6, giá USD tiếp tục tăng lên, chỉ số USD-Index tăng thêm 0,16 điểm, lên 100,98 điểm - đây là mức cao nhất trong một năm trở lại đây.