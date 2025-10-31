Giá vàng cao chót vót nhiều người trẻ chuyển sang thích chơi... bạc

Bạc cháy hàng 'mọi mặt trận'

Sáng 31.10 giá bạc trong nước và thế giới tăng mạnh. Dù đang thấp hơn vùng đỉnh lịch sử nhưng giá bạc trong nước vẫn tăng. Theo các chuyên gia, đây là một kênh đầu tư có mức sinh lời cao hơn giá vàng.

Đến cửa hàng bạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hòa, TP.HCM (trước đây là P.Võ Thị Sáu, Q.3), Lưu Thanh Thúy (29 tuổi), làm việc tại 36 Nguyễn Gia Trí, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước là P.25, Q.Bình Thạnh), cho biết cô rất bất ngờ khi thấy 2 tấm bảng dựng trước cửa hàng: "Tạm hết hàng các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi" và "Tạm ngưng nhận đơn mới sản phẩm bạc". Thúy cho biết: "Vàng tăng giá quá nhanh nên mình chuyển sang mua bạc. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ cũng có ý định tương tự. Họ rủ nhau đến vì nghe nói bạc ở đây chất lượng".

Bạc 'cháy hàng' tại cửa hàng bạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ẢNH: AN VY

Nhân viên cửa hàng tiết lộ rằng bạc hiện đã "cháy hàng trên mọi mặt trận" và khách thanh toán bây giờ phải đợi đến tháng 3 năm sau mới nhận được hàng.

Trước đó vài hôm, tại cửa hàng này diễn ra tình trạng xếp hàng để đợi mua bạc. Theo nhân viên, tử 6 giờ sáng, nhiều khách hàng đã đến đây chờ đợi. Đúng 8 giờ, cửa hàng bắt đầu mở bán, nhưng chỉ phục vụ khách đã nhận phiếu đặt hàng. "Mỗi ngày, chúng tôi chỉ phát 150 số. Trong vòng 1 đến 1,5 giờ đồng hồ, số phiếu đã hết sạch. Nhiều khách đến muộn đành phải hẹn sáng sớm mai quay lại", nhân viên này chia sẻ.

Tại một cửa hàng khác trên đường Nguyễn Trãi, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (trước là P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nhân viên thông báo bạc đã hết sạch, không còn hàng để bán. Trước đó, hàng dài người xếp hàng chờ mua mặc cho giá bạc đang ở mức "đỉnh".

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty kim loại quý Ancarat, trao đổi rằng lượng bạc miếng và bạc thỏi được đặt mua gần đây tăng đột biến, gấp nhiều lần so với ngày thường. Chỉ trong một ngày, hệ thống của công ty ghi nhận đơn đặt hàng lên tới vài tấn bạc. Do nhu cầu quá lớn, các cửa hàng phải ngừng nhận đơn mới chỉ sau khoảng 30 phút mở bán. Mỗi khách hàng được mua tối đa 2 kg, trong khi một đại lý được mua 5 kg.

Nhiều người trẻ chấp nhận đứng đợi lâu để chờ mua bạc ẢNH: AN VY

Theo ông Anh, tình trạng "cháy bạc" không phải mới, nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện tại. Trước đây, các sản phẩm bạc giới hạn như bộ sưu tập Lân – Sư – Rồng 1 lượng, hay bạc Phật Bình An từng hết hàng trong vài phút. Nhưng lần này, cả các dòng sản phẩm bạc tích trữ thông thường cũng "cháy hàng toàn hệ thống". Điều này cho thấy nhu cầu không chỉ đến từ yếu tố sưu tầm mà đã chuyển sang tích lũy tài sản đại trà, đặc biệt khi giá vàng liên tục tăng cao. Vì thế, bạc trở thành lựa chọn hợp lý hơn, thu hút đông đảo người trẻ và những ai có thói quen tích trữ.



Ông Anh chỉ ra 3 lý do chính khiến người trẻ đổ xô mua bạc. Thứ nhất, giá trị tiếp cận thấp. Trong khi giá vàng ở mức cao, bạc có giá trị tích trữ tương đương nhưng chi phí đầu tư thấp hơn nhiều, phù hợp với tâm lý đầu tư của giới trẻ. Thứ hai, sản phẩm là có câu chuyện. Người trẻ không chỉ muốn tích trữ mà còn tìm kiếm sản phẩm độc đáo, có giá trị nghệ thuật và sưu tầm. Các sản phẩm bạc mỹ nghệ đáp ứng tốt nhu cầu này. Thứ ba, đây còn là kênh phòng hộ an toàn. Trong bối cảnh kinh tế biến động, bạc được xem là "vàng của người nghèo", giúp bảo toàn giá trị tài sản hiệu quả.

Bạc hiện đang khan hiếm tại các cửa hàng ẢNH: AN VY

Ông kể lại kỷ niệm đáng nhớ tại sự kiện mở bán tại cửa hàng ở Hà Nội. Dù chỉ dự kiến phát 200 phiếu mua hàng, từ 6 giờ 30 sáng đã có gần 1.000 người xếp hàng dưới mưa để chờ mua. Một khách hàng chia sẻ rằng: "Tôi mua miếng bạc này không chỉ để tích trữ mà còn để làm món quà ý nghĩa, trấn an tinh thần trong thời buổi kinh tế khó khăn", điều này khiến ông xúc động.

Còn ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc đá quý Anh Phương (TP.HCM), cũng xác nhận xu hướng tích trữ bạc đang lên ngôi. Bạc ép vỉ có giá tăng mạnh trong nước và toàn quốc, với thời gian giao hàng kéo dài từ 3 - 6 tháng. "Tỷ suất lợi nhuận của bạc hiện cao hơn vàng, trong khi số tiền đầu tư thấp hơn. Vì vậy, khách hỏi mua tích trữ rất nhiều", ông Hiếu nói.

Bên cạnh đó, ông Hiếu chia sẻ bạc trang sức cũng được ưa chuộng cho các dịp tặng quà hay nhu cầu cá nhân. Ông khuyên khách nên chọn nơi cung cấp sản phẩm nhanh khoảng trong vòng 10 ngày. Bên ông nhận khách đặt hàng trước qua tin nhắn. Với khách mua số lượng lớn, công ty sẽ làm hợp đồng và hẹn giao hàng sau vài ngày.

Giới trẻ nên lưu ý gì khi mua bạc?

TS. Châu Đình Linh, Giảng viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, phân tích rằng sự quan tâm của người trẻ đến bạc là dễ hiểu trong bối cảnh thị trường vàng méo mó về cung cầu. Giá vàng trong nước chênh lệch lớn so với thế giới, thậm chí cao hơn trên thị trường tự do. "Vàng khó tiếp cận phải xếp hàng mua, trong khi khả năng sinh lời đang chững lại do nguồn cung sắp được bổ sung. Bạc với giá thành thấp hơn và tỷ suất sinh lời cao hơn đang trở thành lựa chọn hấp dẫn", ông Linh nhận định.

Ông Linh cũng chỉ ra rằng bạc không chỉ là kim loại quý mà còn có giá trị sử dụng thực tế trong các ngành như pin mặt trời, năng lượng xanh, công nghệ cao… Điều này khiến bạc trở thành tài sản gắn với xu hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng thị trường bạc tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn vàng.

"Bạc có biến động giá mạnh, dễ đảo chiều. Thị trường bạc tại Việt Nam chưa phát triển, tính thanh khoản thấp, chỉ vài đơn vị nhận giao dịch bạc. Khối lượng bạc lớn cũng gây khó khăn trong bảo quản và vận chuyển", ông Linh phân tích.

Người trẻ mua bạc trang sức tại cửa hàng trên đường Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức) ẢNH: AN VY

TS. Linh khuyên các bạn trẻ không nên "tất tay" vào bạc mà cần đa dạng hóa danh mục, kết hợp vàng, bạc và các tài sản khác để giảm rủi ro. Theo ông, người trẻ nên lưu ý trước khi đầu tư như tìm hiểu kỹ quy mô thị trường và thanh khoản, hiểu cơ chế vận hành giá bạc, nhận diện rủi ro khi thị trường biến động, giải ngân theo giai đoạn và luôn có phương án dự phòng. "Nguyên tắc tài chính là high risk - high return (rủi ro cao, lợi nhuận cao). Đầu tư bạc cần kế hoạch rõ ràng, tính toán khoa học và không nên chạy theo phong trào", ông nhấn mạnh.