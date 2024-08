Giá vàng dự báo tăng lên 2.700 USD/ounce

Theo ông Heng Koon How, có ba lý do chính dẫn đến dự báo giá vàng tăng, đó là sức mua mạnh của các ngân hàng trung ương, sức mua trang sức bán lẻ mạnh và sự hỗ trợ từ việc dự báo cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thứ nhất, các thị trường mới nổi và các ngân hàng trung ương châu Á đã tăng mạnh phân bổ dự trữ vàng. Thứ hai, nhu cầu về trang sức vàng từ người mua bán lẻ vẫn tiếp tục tăng, trong đó nhiều người tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá. Thứ ba, kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất khiến giá vàng tiếp tục được đẩy lên cao.



Giá vàng dự báo tăng trong thời gian tới NGỌC THẮNG

Ông Heng Koon How nhận định sẽ không chính xác và thiếu thuyết phục nếu cho rằng chỉ vì một tháng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngừng mua vàng (sau khi liên tục 18 tháng mua) mà kết luận PBoC đã ngừng mua vàng. Các ngân hàng trung ương có thể tạm dừng việc mua vàng và tổng hợp báo cáo sau đó. Quan trọng hơn, nhìn từ góc độ tổng thể, các thị trường mới nổi và các ngân hàng trung ương châu Á là những người mua vàng mạnh mẽ trong nỗ lực không ngừng tăng cường phân bổ dự trữ vào vàng.

Hiện tại, các thị trường mới nổi và ngân hàng trung ương Châu Á nắm giữ vàng khoảng 5% hoặc ít hơn trong tổng lượng dự trữ của họ. Đây là mức thấp so với một số ngân hàng trung ương tại các thị trường phát triển và châu Âu khi nắm giữ vàng với tỷ lệ 10% hoặc hơn trong bảng cân đối của họ.

"Chúng ta có thể kỳ vọng vào hoạt động mua vàng tiếp tục từ các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi và châu Á. Đặc biệt đối với Trung Quốc, PBoC sau khi mua mạnh trong vài năm qua hiện đã nâng lượng nắm giữ vàng lên khoảng 5% trên tổng bảng cân đối dự trữ. Với tình hình bất ổn địa chính trị đang diễn ra và mối quan hệ Mỹ - Trung khó khăn, bao gồm cả sức mạnh chung của USD, chúng ta có thể kỳ vọng PBoC sẽ tiếp tục phân bổ nhiều hơn vào vàng", ông Heng Koon How cho hay.