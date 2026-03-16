Giá vàng đứng im, giá bạc tiếp tục giảm ngay đầu tuần

Đan Thanh
Đan Thanh
16/03/2026 09:04 GMT+7

Sáng nay 16.3, giá vàng đứng im, song giá bạc lại giảm hơn 1 triệu đồng/kg so với chốt tuần qua.

Vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giữ nguyên như cuối tuần qua, mua vào 179,6 triệu đồng/lượng và bán ra 182,6 triệu đồng/lượng.

Từ đầu tháng 3 tới nay, giá vàng ghi nhận cao nhất tại thời điểm chốt ngày 2.3 là mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng. So với thời điểm này, giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 8,3 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là, người mua vàng ngày 2.3 đến nay đã lỗ 11,3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá bạc hiện giảm hơn 16 triệu đồng/kg so với đầu tháng 3

Khác với giá vàng, giá bạc sáng nay lại giảm ngay khi mở cửa thị trường. Bạc 1 lượng và 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra tại thời điểm 8 giờ 40 như sau: 2,983 triệu đồng - 3,075 triệu đồng; 79,547 triệu đồng - 82 triệu đồng.

Mức giá này lần lượt giảm 46.000 đồng - 48.000 đồng; 1,226 triệu đồng - 1,28 triệu đồng so với chốt tuần qua.

Cùng thời điểm, giá bạc 1 lượng được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra là 2,982 triệu đồng - 3,074 triệu đồng, giảm 40.000 - 41.000 đồng; bạc 1 kg có giá 79,519 triệu đồng - 81,973 triệu đồng, giảm 1,067 triệu đồng - 1,093 triệu đồng so với chốt tuần qua.

Từ đầu tháng tới nay, giá bạc cao nhất ghi nhận ngày 2.3 (mua vào gần 96 triệu đồng/kg và bán ra gần 99 triệu đồng/kg). So với mức giá trên, giá mỗi kg bạc hiện giảm khoảng hơn 16 triệu đồng. Người mua bạc nửa tháng qua lỗ hơn 19 triệu đồng/kg. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 47 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.003 USD/ounce, giảm 14,1 USD/ounce, tương đương 0,28%; giá bạc giao ngay ở mức 79,6 USD/ounce, giảm 0,84 USD/ounce, tương đương 1,05%.

Giá vàng thế giới tuần qua đã di chuyển gần như toàn bộ trong vùng từ 5.000 - 5.240 USD/ounce, với xu hướng tăng ổn định đến sáng 10.3, sau đó giảm dần kéo dài đến cuối tuần khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng chiến tranh ở Trung Đông kéo dài, phức tạp hơn.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, phố Wall đang khá phân vân về hướng đi ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ xu hướng lạc quan nhẹ dù tuần vừa rồi giá giảm.

Giá vàng, giá bạc 'lao dốc', nửa tháng lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng vàng

Giá vàng, giá bạc 'lao dốc', nửa tháng lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng vàng

Sáng nay 14.3, giá vàng và giá bạc tiếp tục giảm mạnh. Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng, mỗi kg bạc giảm khoảng 2,7 triệu đồng so với chốt ngày 13.3.

