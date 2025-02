Giá vàng giảm mạnh

Ngày 28.2, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 800.000 đồng/lượng sau khi tăng 100.000 đồng vào đầu ngày. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 88,5 triệu đồng, bán ra 90,5 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng khác mua vào vàng miếng SJC còn 88,9 triệu đồng, bán ra 90,9 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn có tốc độ giảm chậm hơn dẫn đến tình trạng giá bán cao hơn vàng miếng SJC. Công ty SJC có giá mua vàng nhẫn 88,9 triệu đồng, bán ra 90,9 triệu đồng mỗi lượng (cao hơn giá vàng miếng SJC 400.000 đồng). Còn Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng nhẫn 300.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 89,95 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 91,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 89,9 triệu đồng, bán ra 91,4 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 90,2 triệu đồng, bán ra 91,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC ẢNH: THANH XUÂN

Kim loại quý trên thị trường lao dốc không phanh, bốc hơi thêm 18 USD/ounce so với đầu ngày, xuống còn 2.859 USD/ounce. Tổng mức giảm lần này của vàng thế giới lên gần 100 USD/ounce. Đồng đô la Mỹ mạnh lên đã góp phần đáng kể vào sự sụt giảm của giá vàng, với chỉ số đô la tăng 0,74% lên 107,22. Các nhà phân tích lưu ý gần một nửa mức giảm giá vàng hôm nay có thể là do đồng đô la mạnh lên, phần còn lại do áp lực bán trực tiếp trên thị trường vàng.

Đợt bán tháo diễn ra sau thông báo bất ngờ về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tạo ra phản ứng thị trường trái ngược. Các nhà đầu tư gần đây đã phân bổ vốn vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng để phòng ngừa những bất ổn xung quanh tác động của thuế quan đối với dòng chảy thương mại toàn cầu. Ban đầu, ông Trump hứa sẽ hoãn việc áp dụng thuế quan đối với cả Canada và Mexico cho đến ngày 2.4. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào thứ ba tuần tới (ngày 4.3), cùng với mức thuế 10% đã áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.