Giá vàng trong phiên giao dịch Mỹ ngày 30.5 tăng vọt 15 USD/ounce, lên 3.306 USD/ounce rồi đột ngột quay đầu giảm xuống 3.282 USD/ounce. Trong ngày 30.5, giá kim loại quý thế giới ghi nhận mức giảm tổng cộng 33 USD/ounce, tương ứng 1%.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ ngày 30.5 ẢNH: T.X

Sau khi Mỹ công bố chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE), giá vàng giảm mạnh. PCE của Mỹ trong tháng 4 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn con số dự kiến tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức tăng 2,3% trong báo cáo tháng 3. Chỉ số PCE cốt lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến tăng 2,6% và thấp hơn cả cáo tháng 3. PCE dùng để đo lường lạm phát (hoặc giảm phát) trên một loạt các chi phí tiêu dùng và phản ánh những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng.

Với mức giá quanh 3.300 USD/ounce, vàng thế giới đã giảm 20 USD/ounce trong tháng 5, tương đương mất 0,6%. Tuy nhiên, so với 1 năm trở lại đây thì kim loại quý vẫn ghi nhận mức tăng 950 USD/ounce, tương đương 40,7%.

Giá vàng miếng SJC trong ngày 30.5 giảm 500.000 đồng mỗi lượng sau khi tăng 1 triệu đồng vào đầu ngày. Các công ty kinh doanh vàng trong nước như SJC, PNJ, Doji… mua vào 116 triệu đồng, bán ra 118,5 triệu đồng. Còn vàng nhẫn có biến động trái chiều giữa các công ty. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng mỗi lượng sau khi tăng 700.000 đồng vào đầu ngày, xuống còn 113,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 116,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng, mua vào 111,3 triệu đồng, bán ra 114,3 triệu đồng….