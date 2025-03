Giá vàng giảm mạnh, cắt lỗ hay 'bắt dao rơi'?

Giá vàng có còn lao dốc?

Ngày 23.3, trong khi các đơn vị mua bán chính thức nghỉ cuối tuần thì giá vàng trên các diễn đàn trên mạng vẫn tiếp tục đi xuống. Một thành viên diễn đàn Giao lưu mua bán vàng rao bán 5 lượng với giá 96,8 triệu đồng/lượng. Ngay tức thì có thành viên khác phản hồi "bán ké 2 lượng với giá 96,2 triệu đồng/lượng". Một thành viên khác cũng rao cần mua 30 lượng vàng miếng SJC với giá 96,x triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 97,x triệu đồng/lượng, nhẫn Doji 96,x triệu đồng/lượng. Giá thay đổi liên tục nên chốt lúc nào mua giá đó. Giá bán vàng miếng SJC trên thị trường tự do thấp hơn giá của các công ty chính thức từ 600.000 - 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán vàng miếng SJC của các công ty như SJC, Doji, PNJ… đóng cửa cuối tuần qua ở mức 97,4 triệu đồng. Tuy nhiên nếu so với giá mua vào của các công ty với mức 94,4 triệu đồng/lượng thì giá trên thị trường tự do cao hơn 1,8 - 2,4 triệu đồng/lượng.

Người dân cần mua vàng ở công ty để có hóa đơn, chứng từ Ảnh: Phạm Hữu

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 của các đơn vị kinh doanh hiện cũng cao hơn thị trường tự do. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 96,1 triệu đồng, bán ra 98,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 95,3 triệu đồng, bán ra 98,3 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 95,6 triệu đồng, bán ra 98,2 triệu đồng… So với mức giá cao kỷ lục lập vào giữa tuần trước ở mức 100,4 - 100,9 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn hiện nay giảm 2,3 - 2,7 triệu đồng; còn vàng miếng SJC giảm 3 - 4,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, đối với những người mua vàng trên mức 100 triệu đồng/lượng thì hiện mức lỗ lên đến 6 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 4,8 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn. Đúng như cảnh báo trước đó, những người mua vàng thời điểm giá 99 - 100 triệu đồng/lượng như đang "đu trên ngọn tre", giá còn tiếp tục đi xuống thì mức lỗ càng lớn và họ đang rơi vào tình trạng không biết có nên cắt lỗ hay không. Ngược lại, những người đang nắm giữ tiền cũng lưỡng lự, không biết có nên mua vào hay còn đợi giảm thêm. Chị Lê Phương (TP.HCM) cho biết thời điểm tháng 6.2024 khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại để tiến hành can thiệp thị trường, giá từ hơn 92 triệu đồng/lượng giảm xuống 75 triệu đồng/lượng nên chị quyết định mua 2 lượng. Nay giá lên gần 100 triệu đồng/lượng đã có lời lớn nhưng chị vẫn không bán vì kỳ vọng giá còn tăng nữa. Thế nhưng, giá sụt giảm mạnh cuối tuần qua khiến chị tiếc hùi hụi. Tuy nhiên, bán ra thì chị lưỡng lự vì có thể không mua lại được nếu giá bật tăng nhanh như thời gian qua.

Thực tế, giá vàng đã có một cơn tăng "địa chấn". Giá vàng miếng SJC hiện tăng 15,4 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương 18,7%). Vàng nhẫn có tốc độ tăng giá thậm chí còn nhanh hơn, tăng 27,7 triệu đồng chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây, tương đương 39,5%. Tốc độ tăng giá của vàng nhẫn bằng với giá kim loại quý thế giới, thêm 859 USD/ounce, tương đương gần 40%.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho rằng giá vàng thế giới có thể còn tiếp tục giảm trong tuần tới, về mức 2.970 USD/ounce, hoặc xuống sâu hơn ở 2.940 USD/ounce. Trong 2 tuần tới, nếu giá vàng thế giới không giảm về dưới 2.940 USD/ounce, kim loại quý sẽ trở lại xu hướng tăng và hướng về mức 3.140 USD/ounce. Với dự đoán này, nếu giá vàng trong nước giữ vững quanh 97 triệu đồng/lượng, thì sẽ có thể tăng lên mức kỷ lục 103 triệu đồng/ lượng. Đó là phân tích kỹ thuật còn về phân tích cơ bản, ông Dương Anh Vũ cho hay vàng hiện chịu tác động bởi 2 yếu tố là xung đột và lạm phát. Với xung đột, tại Đông Âu tiến trình hòa đàm đang diễn ra nhưng ở Trung Đông, căng thẳng lại đang leo thang từng ngày. Vậy thì có thể xem như yếu tố xung đột đang cân bằng. Với khả năng lạm phát, thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế có đi có lại đang đến gần và dường như không có khả năng ông chủ Nhà Trắng thay đổi quyết định. Hành động áp thuế của chính quyền Washington với các đối tác có khả năng làm tăng tốc độ lạm phát và đây là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng về trung - dài hạn.

Mua vàng không có giấy tờ, coi chừng bị lừa

Trong bối cảnh giá vàng dậy sóng, các hội nhóm, diễn đàn mua bán vàng cũng trở nên sôi động hơn. Nhiều người tìm đến các trang mạng xã hội, diễn đàn để mua vàng với kỳ vọng giá rẻ hơn, khối lượng nhiều hơn, mua dễ dàng hơn. Chính vì vậy đã xuất hiện tình trạng vàng giả thương hiệu, vàng kém chất lượng. Theo Công ty Bảo Tín Minh Châu, mới đây, trên một số hội nhóm Facebook xuất hiện trường hợp một tài khoản tại Bắc Ninh "pass lại" của một người lạ trong nhóm Facebook một vỉ vàng nhẫn tròn trơn, trọng lượng 1 chỉ làm giả nhẫn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, với giá rẻ hơn thị trường 70.000 đồng mà không có bất kỳ giấy tờ đảm bảo nào. Khi người mua đến bán lại vỉ nhẫn này tại một tiệm vàng ở Bắc Ninh, được kiểm tra, soi chiếu mới biết đó là vàng giả với thủ đoạn tinh vi, làm giả tem mác, vỏ vỉ, chất liệu vàng… Lúc này, người mua liên hệ người bán thì liền bị phủi bỏ trách nhiệm ngay lập tức. "Không chỉ lừa bán vàng giả trong các hội nhóm, hiện nay trên không gian mạng còn xuất hiện tình trạng rất nhiều trang Facebook, fanpage, website sử dụng trái phép logo, tên thương hiệu, hình ảnh cửa hàng, hình ảnh sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu; hoặc cố tình lấy tên gần giống, hoặc đảo ngữ để đăng lên gây hiểu nhầm và lợi dụng lòng tin của khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng nên giao dịch tại các cửa hàng của công ty", Công ty Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo.

Một rủi ro nữa là khi mua vàng không có giấy tờ, nguồn gốc thì khi bán lại không hề đơn giản. Chị M.H.Q kể trường hợp của mình: "Tôi mua sợi dây chuyền cho mẹ, mẹ không đeo mà cất vào tủ, vậy mà sợi dây chuyền cũng bị đen. Đem ra tiệm, họ hỏi sao dây đen vậy và không chịu nhận thu. Đến khi tôi đưa ra giấy mua thì lúc đó họ mới chịu".

Mới đây, Công an TP.Đà Nẵng đưa ra cảnh báo người dân chỉ nên giao dịch vàng tại các cơ sở chính thức, có giấy tờ đảm bảo để tránh bị lừa đảo. Theo cơ quan công an, thời gian qua, giá vàng liên tục tăng cao kéo theo nhu cầu mua vàng của người dân cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, việc mua vàng tại các thương hiệu lớn gặp khó khăn do nhu cầu tăng đột biến. Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng rao bán vàng trôi nổi trên mạng, thu hút người mua với giá rẻ hơn thị trường từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/chỉ vàng và đã có nhiều người bị lừa mua phải vàng giả hoặc vàng "kém tuổi". Thậm chí, nhiều đối tượng còn lập các trang giả mạo trên Facebook, sử dụng trái phép logo, hình ảnh cửa hàng, sản phẩm vàng của các thương hiệu lớn, uy tín để lừa đảo khách hàng. Một số trang đặt tên gần giống hoặc đảo ngữ để gây nhầm lẫn... Đặc biệt, trên thị trường "chợ đen" xuất hiện hình thức mua bán theo tỷ lệ 50/50, tức là lấy mức giá trung bình giữa mua vào và bán ra của các doanh nghiệp lớn để giao dịch. Tuy nhiên, hình thức này ẩn chứa nhiều rủi ro về chất lượng vàng. Vì thế, người đu theo giá vàng và mua bất chấp sẽ gặp rủi ro bất cứ lúc nào.