Giá vàng giảm ngay ngày vía Thần tài

Lực mua vàng giảm, giá đi xuống

Hôm qua 31.1 (mùng 10 tết), nhiều cửa hàng vàng mở cửa sớm hơn thường lệ, không ít người cũng đi mua vàng từ tờ mờ sáng. Nhưng khác hẳn với lo ngại của họ, mãi lực thị trường thấp, thậm chí một số tiệm vàng vắng hoe ngay giờ cao điểm. Bối cảnh này không gây ngạc nhiên bởi ngay phiên trước đó, thay vì mua vàng, nhà đầu tư lại chốt lời bán ra khiến giá vàng giảm mạnh. Đến trưa hôm qua, tình hình vẫn không khá hơn. Chị Như Hoa, chủ một cơ sở kinh doanh tại Q.Tân Phú

Không nhiều khách hàng mua vàng vào ngày vía Thần tài năm nay

Nhật Thịnh

(TP.HCM), ra tiệm vàng gần nhà mua 1 chỉ vàng nhẫn 4 số 9 với giá 5,55 triệu đồng. Tiệm vàng cũng có nhiều người tới mua vàng nhưng so với mọi năm thì giảm mạnh. "Làm nghề kinh doanh nên năm nào vào ngày vía Thần tài tôi cũng mua vàng để lấy may. Những năm trước đại dịch Covid-19, tiền dư có nhiều hơn thì mua 2 - 5 chỉ, hai năm gần đây tôi chỉ mua 1 chỉ vì kinh doanh khó khăn. Hơn nữa, sau ngày vía Thần tài giá vàng đều xuống thấp hơn nên ngay cả dư dả tôi cũng không mua nhiều", chị Hoa chia sẻ.

Tâm trạng của chị Hoa cũng giống nhiều người đi mua vàng Thần tài năm nay. Sợ vàng giảm giá và kinh tế khó khăn nên họ chỉ mua lấy may chứ không mua nhiều. Đó là nguyên nhân khiến mãi lực trên thị trường giảm mạnh so với năm ngoái và giá cũng giảm từ trước ngày vía Thần tài. Tại TP.HCM, các tiệm vàng quanh chợ Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), chợ Tân Định (Q.1), chợ Bến Thành (Q.1)… thưa thớt khách. Đến trưa, các cửa hàng kinh doanh vàng PNJ, SJC, Mi Hồng… tại khu vực TP.HCM đông khách hơn; tuy nhiên ghi nhận chung thì số lượng khách sụt giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Khách hàng chủ yếu mua vàng nữ trang, vàng nhẫn hay những sản phẩm liên quan đến biểu tượng mèo.

Thay vì bỏ ra gần 70 triệu đồng mua 1 lượng vàng, nhiều người tính chuyện gửi tiết kiệm lấy lãi, đó cũng là cách đón Thần tài sinh lời trong năm.

Diễn biến giá vàng trong ngày vía Thần tài vì thế cũng theo xu hướng giảm dần vào cuối ngày. So với sáng cùng ngày, giá vàng miếng SJC giảm 100.000 đồng/lượng, nâng mức giảm lên 800.000 đồng/lượng so với cách đây vài ngày. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra 67,6 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng cũng giảm còn 66,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra còn 67,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 giảm mạnh hơn so với buổi sáng, với mức 200.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào còn 54,3 triệu đồng/lượng, bán ra 55,6 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, vàng nhẫn giảm khoảng 400.000 đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán vàng tăng cao, lên 1 - 1,4 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn quốc tế 13 triệu đồng/lượng. Cả hai yếu tố này là những rủi ro cho người mua vàng trong ngày vía Thần tài, bởi vừa mua xong đã lỗ ngay.

Gửi tiết kiệm thay vì mua vàng

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, cho rằng mãi lực thị trường đã được dự báo không tăng cao vào ngày vía Thần tài như mọi năm. Giá vàng vì thế cũng giảm. Thực tế từ cuối tuần trước, khi giá vàng xuất hiện mức 68 triệu đồng/lượng, có nơi đẩy lên 68,5 triệu đồng/lượng, nhiều người có vàng đã bán ra kiếm lời khiến giá giảm, kéo dài liên tục cho đến hôm qua (ngày vía Thần tài). Khách hàng cũng ít lựa chọn vàng miếng SJC hơn so với vàng nữ trang cùng chất lượng vàng 4 số 9. Đây là nguyên nhân khiến thị trường có diễn biến khác lạ những năm trước đây.

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia thị trường tài chính Giá vàng tăng cao trước và trong ngày vía Thần tài những năm trước rồi lao dốc không phanh ngay sau đó và nhiều người đã biết đến “quy luật” này nên hầu như không có người mua số lượng lớn. Thậm chí người giữ nhiều vàng trước đó lại có tâm lý xả hàng để chốt lãi khiến giá vàng giảm, nhu cầu giảm.



Cùng quan điểm, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ, nhận định rằng ngoài việc bán vàng của nhà đầu tư vào 2 ngày vừa qua làm giá giảm, một nguyên nhân khác đến từ giá vàng thế giới cũng đang có chiều hướng đi xuống những ngày gần đây. Trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất, giá vàng sẽ cứ xoay vòng vòng. So với cuối tuần trước, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế đã giảm hơn 20 USD/ounce, xuống còn 1.904 USD/ounce (tương ứng 54,2 triệu đồng/lượng - PV).

Chuyên gia về thị trường tài chính Phan Dũng Khánh nhận định, thị trường vàng ngày vía Thần tài không sôi động như nhiều năm trước có thể do năm vừa qua nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn trong những tháng cuối năm, từ đó khiến nhiều người cũng không còn dư tiền mua vàng về cất giữ.

Thế nhưng những câu chuyện trao đổi có nên mua vàng ngày vía Thần tài hay không trên các diễn đàn mạng xã hội cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển sang kênh gửi tiết kiệm thay vì vàng. Lãi suất tiết kiệm tiền đồng hiện nay ở mức cao, lên 9,5%/năm đã thu hút vốn nhàn rỗi từ nhiều đối tượng trên thị trường. Bỏ tiền vào kênh này lãi chắc ăn trong khi giá vàng những năm gần đây khó có được mức tăng trưởng này. Chính vì vậy, thay vì bỏ ra gần 70 triệu đồng mua 1 lượng vàng, nhiều người tính chuyện gửi tiết kiệm lấy lãi, đó cũng là cách đón Thần tài sinh lời trong năm.