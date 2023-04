Giá vàng hôm nay 10.4.2023: Sụt giảm trước nguy cơ lãi suất tăng

Giá vàng miếng SJC sáng 10.4 giảm 100.000 đồng mỗi lượng. Eximbank mua vào còn 66,35 triệu đồng, bán ra 66,75 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng mua vào 66,3 triệu đồng, bán ra 66,95 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 66,4 triệu đồng, bán ra 67 triệu đồng…

Giá vàng nữ trang cũng đã giảm từ 100.000 - 150.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào còn 55,35 triệu đồng, bán ra 56,45 triệu đồng… Vàng SJC cao giá hơn thế giới gần 10 triệu đồng/lượng, còn vàng nữ trang lại thấp hơn khoảng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 10.4 giảm 11 USD/ounce, xuống còn 1.997 USD/ounce. Những thông tin kinh tế Mỹ tốt đã khiến thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ tăng thêm 0,25% vào đầu tháng tới. Thị trường lao động Mỹ tăng số lượng việc làm bất chấp những lo ngại suy thoái kinh tế.

Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 236.000 việc làm vào tháng 3, cao hơn so với kỳ vọng thị trường ở mức 230.000. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5%, thấp hơn dự báo của thị trường ở mức 3,6%. Dữ liệu thông tin việc làm tháng 1 điều chỉnh chậm hơn, xuống còn 472.000, giảm so với ước tính trước đó là 504.000. Đồng thời, dữ liệu của tháng 2 đã được sửa đổi thành 326.000 so với ước tính ban đầu là 311.000. Với những sửa đổi này, tổng số việc làm trong tháng 1 và tháng 2 thấp hơn 17.000 so với báo cáo trước đó.

Ngoài ra, áp lực tiền lương do lạm phát dường như đã được kiềm chế và tăng lên phù hợp với kỳ vọng. Tháng trước, tiền lương trung bình theo giờ đã tăng 0,3%, tương đương 9 cent, lên 33,18 USD/ounce. Trong 12 tháng qua, tiền lương đã tăng 4,2%. Công cụ CME FedWatch cho thấy các thị trường được chia 50/50 về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% vào tháng tới hay không.