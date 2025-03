Giá vàng hôm nay 11.3.2025: Quay đầu giảm

Giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 90,6 triệu đồng, bán ra 92,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 90,9 triệu đồng, bán ra 92,9 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào còn 91,5 triệu đồng, bán ra 93,2 triệu đồng, Công ty SJC mua vào 90,6 triệu đồng, bán ra 92,6 triệu đồng… Giá vàng nhẫn đang cao hơn vàng miếng SJC từ 500.000 - 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới sụt giảm mạnh 25 USD, xuống còn 2.885 USD/ounce. Giá vàng giảm khi thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán mạnh dẫn đến các nhà đầu tư vàng đã thực hiện chốt lời ngắn hạn. Thị trường chứng khoán lo ngại chính sách thuế quan của Mỹ sẽ gây ra suy thoái. Dù vậy, bình luận trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình về triển vọng kinh tế Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận khả năng suy thoái xảy ra.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, lượng mua của ngân hàng trung ương trong tháng 1 đã giảm 60% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 18,5 tấn. Sự chậm lại này cũng phản ánh một nhóm người mua đang giảm dần. Chỉ có 11 ngân hàng trung ương mua vàng vào tháng 1 - con số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 1.2021. Để so sánh, trung bình có hơn 20 ngân hàng mua vàng mỗi tháng vào năm 2024, với con số hàng tháng thấp nhất là 17. Dự báo nhu cầu vàng chung của các ngân hàng trung ương trong năm 2025 sẽ giảm so với mức năm 2024 khoảng 1.000 tấn.