Giá vàng hôm nay 11.4.2025: Tăng sốc gần 3 triệu, nhảy vọt qua 106 triệu đồng

Sáng 11.4, giá vàng thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục mới khi nhảy vọt lên 3.210 USD/ounce, tăng 120,3 USD sau một ngày. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 100,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Trong nước, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đưa giá mua vàng miếng lên 103,4 triệu đồng, bán ra 106,4 triệu đồng, tăng 2,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các công ty kinh doanh vàng bạc khác cũng bán ra vàng miếng bằng SJC. Đây là mức giá cao chưa từng có từ trước đến nay. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 6 triệu đồng. Vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng như vàng miếng khi được mua vào 103,4 triệu đồng, bán ra 106,43 triệu đồng.

Giá vàng sáng 11.4 tăng lên kỷ lục chưa từng có khi vượt 106 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng cao do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục được củng cố khi thị trường chứng khoán Mỹ ngày 10.4 lao dốc. Vàng tăng mạnh và lập đỉnh mới trước bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động do căng thẳng thương mại. Mới đây, Nhà Trắng cho biết sau sắc lệnh tăng thuế với Trung Quốc mới nhất lên 125% cộng với mức 20% trước đó, thuế quan lên hàng hóa của nước này vào Mỹ lên đến 145%.

Theo số liệu của Bloomberg, tuần qua, giới đầu tư Trung Quốc, chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân, đã đổ một lượng tiền cao kỷ lục lên đến 7,6 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1 tỉ USD) vào 4 quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF vàng) chủ chốt, kể cả Huaan Yifu Gold ETF. Lượng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng của Trung Quốc tính từ đầu năm đến nay đã bằng 4/5 lượng tiền của cả năm 2024. Ông Michael Hsueh, nhà phân tích kim loại quý tại Deuthsche Bank, cho biết, nếu xu hướng này tiếp tục, các quỹ ETF vàng của Trung Quốc sẽ sớm trở thành đối thủ nặng ký của các quỹ ETF tại thị trường phát triển. Việc gia tăng lượng vàng nắm giữ của các quỹ đầu tư lớn và ngân hàng trung ương nhiều nước là một nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng tăng cao trong thời gian qua.