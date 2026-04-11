Giá vàng hôm nay 11.4.2026: Quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

An Yến
11/04/2026 08:43 GMT+7

Giá vàng đồng loạt quay đầu đi xuống nhưng trong nước vẫn cách xa thế giới.

Sáng nay (11.4), giá vàng trong nước quay đầu giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 300.000 đồng khi mua vàng miếng xuống 169,4 triệu đồng/lượng và bán ra 172,4 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng được giảm 300.000 đồng, đưa giá mua xuống 169,1 triệu đồng, bán ra 172,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng khi mua vào còn 169,2 triệu đồng và bán ra 172,2 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vào ở mức 169,2 triệu đồng, bán ra 172,2 triệu đồng như hôm qua... 

Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 151 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới 21,4 triệu đồng. 

Giá vàng sáng 11.4 quay đầu giảm

Giá vàng sáng 11.4 quay đầu giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu xuống 4.747,2 USD/oucne, giảm gần 13 USD so với hôm qua. Kim loại quý không biến động nhiều trong phiên cuối tuần dù lạm phát của Mỹ ở mức cao. Theo báo cáo công bố vào ngày 10.4, trong tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,9% so với tháng 2 và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá năng lượng tăng 10,9%. Cả hai số liệu đều phù hợp với dự báo của Dow Jones. Bên cạnh đó, trong tháng 2/2026, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - không bao gồm thực phẩm và năng lượng - tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0.1% so với tháng 1. Chỉ số lạm phát tổng thể tăng 2,8%, tương đương tháng 1. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thường sử dụng chỉ số PCE làm thước đo chính để đánh giá và dự báo lạm phát. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hầu như không phản ứng mạnh với báo cáo này, với hợp đồng tương lai chứng khoán tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu kho bạc diễn biến trái chiều. Bởi thị trường trước đó dự báo khả năng rất thấp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm 2026.

Theo một số nhà phân tích, khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, kỳ vọng về khả năng lãi suất giảm trong tương lai phần nào gia tăng, trong khi đồng USD chịu áp lực, từ đó hỗ trợ giá vàng...

Giá vàng hôm nay 10.4.2026: Tăng 1,2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ hơn 7 triệu

Giá vàng thế giới đi lên kéo thị trường trong nước bật tăng gần sát 173 triệu đồng một lượng.

