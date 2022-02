Giá vàng hôm nay 12.2.2022: SJC tăng vọt trở lại hơn 1 triệu đồng/lượng

Sáng 12.2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 62 triệu đồng/lượng và bán ra 62,8 triệu đồng/lượng, tăng 450.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nhưng so với 24 giờ trước thì vàng miếng SJC đã tăng mạnh thêm 1,05 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC giảm xuống còn 800.000 đồng/lượng thay vì 1 triệu đồng/lượng như trong ngày Thần tài. Riêng vàng nhẫn 9999 loại 1 - 2 chỉ được SJC mua vào 53,25 triệu đồng/lượng và bán ra 54,05 triệu đồng/lượng, tăng 450.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn giảm từ 1 triệu đồng xuống còn 800.000 đồng/lượng và đây vẫn là mức cao gấp đôi so với ngày thường.

Tương tự, vàng miếng SJC tại cửa hàng Mi Hồng (TP.HCM) tăng 750.000 đồng, đưa giá mua vào lên 61,95 triệu đồng/lượng và bán ra 62,65 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn loại 1 chỉ tại cửa hàng này cũng lên theo với mức mua vào 52,7 triệu đồng/lượng và bán ra 53,1 triệu đồng/lượng...

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 1.859,5 USD/ounce, cộng thêm hơn 21 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, vàng thế giới tương đương 51,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy mỗi lượng vàng SJC vẫn đang cao hơn thế giới 11,6 triệu đồng/lượng.





Giá vàng tăng vọt trong phiên cuối tuần lên cao nhất trong gần hai tháng do nhà đầu tư lo ngại về lạm phát và căng thẳng giữa Nga - Ukraine leo thang. Cụ thể, gần cuối ngày 11.2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang leo thang quân sự ở gần biên giới với Ukraine và một cuộc tấn công có thể sớm diễn ra, thậm chí ngay cả khi kỳ Olympic mùa Đông tại Bắc Kinh vẫn chưa kết thúc. Phát biểu trên Reuters, ông Chris Gaffney của Ngân hàng TIAA, cho rằng vàng đang ghi nhận một số dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào khi thị trường đối mặt với rủi ro địa chính trị và lo ngại về tác động của sự leo thang giá cả đối với tăng trưởng toàn cầu...

Sau thông tin đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng lao dốc khi các nhà đầu tư đồng loạt bán tháo cổ phiếu để chạy sang mua trái phiếu Kho bạc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11.2, chỉ số Dow Jones giảm hơn 500 điểm, tương đương 1,43% xuống còn 34.738,06 điểm; Nasdaq Composite bị thiệt hại nặng nề nhất khi đóng cửa mất 2,78% xuống 13.791,16 điểm và S&P 500 cũng giảm 1,9% xuống 4.418,64 điểm.