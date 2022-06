Giá vàng hôm nay 12.6.2022: Dự báo thế nào sau khi lạm phát Mỹ lên đỉnh?

Sáng 12.6, giá vàng miếng ngày cuối tuần tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 68,75 triệu đồng/lượng và bán ra 69,65 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần qua. Ngược lại, vàng nhẫn SJC 99,99 tăng 250.000 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 54,15 triệu đồng/lượng và bán ra là 55,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đứng ở mức gần 1.872 USD/ounce, tăng hơn 20 USD so với cuối tuần qua. Quy đổi tương đương, vàng thế giới có giá 52,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), tăng 1,6 triệu đồng so với cuối tuần qua. Giá vàng SJC đi ngang trong khi thế giới tăng cao nên chênh lệch rút ngắn còn 17 triệu đồng, giảm so với mức 18,6 triệu đồng vào cuối tuần qua.





Kim loại quý bật tăng cao trong phiên cuối tuần sau khi số liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ công bố lên mức kỷ lục trong vòng 40 năm. Các nhà đầu tư lo lắng điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn mạnh tay tăng lãi suất nhiều hơn so với những tuyên bố trước đây. Nhưng một số nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư đang bắt đầu nghi ngờ khả năng kiềm chế lạm phát của ngân hàng trung ương này. Điều đó sẽ còn là ẩn số cho thị trường vàng.

Trong ngắn hạn, một số chuyên gia vẫn chưa hoàn toàn lạc quan về xu hướng của giá vàng. Trong cuộc khảo sát của Kitco News, có 15 nhà phân tích Phố Wall tham gia thì kết quả dự báo tăng và đi ngang trong tuần tới bằng nhau với 6 người dành cho mỗi bên. Tương đương 40% số chuyên gia nhận định vàng sẽ tăng và 40% đưa ra ý kiến đi ngang. Còn 3 nhà phân tích, tương ứng 20% cho rằng vàng sẽ giảm. Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến Main Street thu hút 598 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 274 người, chiếm 46% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; có 167 người, tương đương 28% nghĩ rằng vàng sẽ sụt giảm và 157 nhà đầu tư còn lại, tương đương 26% có quan điểm kim loại quý đi ngang.