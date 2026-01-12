Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 12.1.2026: Vàng miếng SJC tăng lên 162,5 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/01/2026 08:52 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 162,5 triệu đồng mỗi lượng trong khi kim loại quý thế giới xác lập mức kỷ lục mới, lên 4.602 USD/ounce.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá vàng miếng SJC thêm 2,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 160 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng 2,2 triệu đồng, lên 161 triệu đồng, trong khi giá bán tăng 2,7 triệu đồng, lên 162,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng mỗi lượng vàng miếng lên 1,9 triệu đồng chiều mua vào, lên 160,5 triệu đồng, bán ra tăng 2,2 triệu đồng, lên 162 triệu đồng... 

Vàng nhẫn tăng giá 2 - 2,3 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 156,5 triệu đồng, bán ra 159,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 157 triệu đồng, bán ra 160 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 12.1.2026: Vàng miếng SJC tăng lên 162,5 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng và nhẫn tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới lập mức cao kỷ lục khi tăng thêm 80 USD mỗi ounce, lên 4.590 USD, có thời điểm 4.602 USD. Vàng tăng khá mạnh trước bất ổn gia tăng trên thế giới, căng thẳng vẫn leo thang ở Ukraine, Gaza và Venezuela. Thêm vào đó, đồng USD suy yếu trước những thông tin kinh tế Mỹ như dữ liệu việc làm công bố đúng như dự báo, điều này củng cố việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Các ngân hàng cũng như nhà đầu tư tìm kiếm đến vàng làm nơi trú ẩn an toàn.

Theo ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, các động lực kinh tế và địa chính trị khác nhau để xác định thị trường kim loại quý thực sự đang phản ánh điều gì. Yếu tố mùa vụ cũng đang ủng hộ thị trường, từ Giáng sinh đến Lễ Tình nhân, là một trong những giai đoạn hoạt động tốt nhất của kim loại quý, dù năm ngoái là ngoại lệ khi giá tăng cả năm. Cùng với đó là hàng loạt căng thẳng địa chính trị toàn cầu, khiến nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế bán vàng trước cuối tuần.

