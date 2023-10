Giá vàng hôm nay 13.10.2023: SJC vẫn neo trên 70 triệu đồng

Sáng 13.10, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 69,4 triệu đồng và bán ra 70,1 triệu đồng, giảm 150.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giảm 50.000 đồng, xuống còn mua vào 56,5 triệu đồng và bán ra 57,5 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống 1.873,7 USD/ounce do đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang có giá 55,6 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao hơn thế giới 14,5 triệu đồng.

Vàng miếng SJC neo trên 70 triệu đồng mỗi lượng NGỌC THẮNG

Báo cáo công bố hôm qua cho thấy trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Hai con số này đều cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, cả hai đều khớp với dự báo của các chuyên gia. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thường chú trọng hơn vào CPI lõi vì chúng là chỉ báo tốt hơn về xu hướng tương lai và từ đó có thể đưa ra chính sách về lãi suất.

Lợi suất trái phiếu nhảy vọt sau khi nhận được số liệu lạm phát mới nêu trên. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 11 điểm cơ bản lên 4,7%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 5,06%. Đồng thời, đồng bạc xanh tăng trở lại cũng khiến kim loại quý phải quay đầu đi xuống. Do nhà đầu tư lo ngại Fed có thể giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Theo công cụ CME Fedwatch, các nhà giao dịch hiện nhận thấy xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 38%, tăng so với khoảng 28% khả năng được ghi nhận trước khi báo cáo CPI được công bố.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi những diễn biến trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Căng thẳng chính trị này đã đẩy kim loại quý tăng mạnh trong các phiên đầu tuần này.