Giá vàng hôm nay 13.3.2024: Thế giới giảm sâu, trong nước neo cao nhất lịch sử

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC neo giá vàng miếng SJC ở mức cao, chiều mua vào 80,5 triệu đồng, bán ra 82,5 triệu đồng - đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Còn Eximbank giảm giá vàng miếng SJC 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 79,8 triệu đồng, bán ra 81,5 triệu đồng…

Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 có mức giảm mạnh 550.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào còn 68,35 triệu đồng, bán ra 69,7 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới từ 16,8 - 17,8 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC neo ở mức cao NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm sâu 28 USD/ounce, xuống còn 2.158 USD/ounce, có thời điểm xuống 2.152 USD/ounce. Kim loại quý bị chốt lời mạnh sau khi Mỹ công bố thông tin lạm phát (CPI). Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2 tăng cao hơn so với mức dự báo, lên 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi dự báo và tháng 1 chỉ ở mức 3,1%. Chỉ số CPI cơ bản trong tháng 2 đã tăng 3,8% so với kỳ vọng tăng 3,7%. Chỉ số CPI tăng hơn một chút đã thúc đẩy chỉ số USD, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên 4,149%.

Với thông tin CPI công bố tăng một số chuyên gia vàng nhận định Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nên đợi đến tháng 6 giảm lãi suất thay vì giảm sớm hơn. Lãi suất ở mức cao khiến thị trường xuất hiện lực bán chốt lời mạnh làm giá đi xuống.

Gần đây, nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ còn tăng trong nửa cuối năm nhưng với tốc độ chậm. Nhiều khả năng, giá vàng sẽ đạt mức 2.200 USD/ounce.