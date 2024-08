Giá vàng hôm nay 13.8.2024: Tiến sát mức đỉnh

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 78 triệu đồng, bán ra 80 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 78 triệu đồng, bán ra 80 triệu đồng… Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng vẫn duy trì 2 triệu đồng/lượng, điều này đồng nghĩa người mua vàng ngay lập tức lỗ mức này.



Giá vàng miếng SJC tăng lên mức 80 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn quay lại mức cao 78 triệu đồng/lượng, gần sát mức kỷ lục đạt được hồi tháng 4 ở mức 78,5 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 tăng từ 300.000 - 400.000 đồng. Công ty SJC mua vào lên 76,6 triệu đồng, bán ra 78 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 76,7 triệu đồng, bán ra 77,95 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 76,65 triệu đồng, bán ra 77,9 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cao hơn thế giới 2,2 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC cao hơn 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 2.477 USD/ounce (thêm 12 USD/ounce so với mức giá mở cửa đầu ngày) và sau đó đột ngột giảm mạnh xuống lại mức 2.467 USD/ounce. Các kim loại quý đang được hỗ trợ một phần bởi giá dầu thô cao hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ, đồng thời các lệnh mua gia tăng khi xu hướng kỹ thuật tăng giá xuất hiện. Các nhà giao dịch kim loại quý đang chờ đợi các điểm dữ liệu của Mỹ trong tuần như chỉ số giá sản xuất tháng 7 vào thứ ba và chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 vào thứ tư. PPI được dự kiến tăng 0,2% so với tháng 6 và CPI cũng được dự kiến tăng 0,2% so với tháng trước. Báo cáo doanh số bán lẻ vào thứ năm cũng sẽ được thị trường chờ đợi.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang hướng đến mức giá kháng cự đầu tiên là 2.500 USD/ounce và sau đó 2.516,6 USD/ounce. Còn mức hỗ trợ đầu tiên là 2.462,7 USD và sau đó 2.450 USD/ounce.