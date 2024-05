Giá vàng hôm nay 14.5.2024: SJC tiếp tục giảm, nhưng mua là lỗ tiền triệu ngay lập tức

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mua vàng miếng từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua giảm mạnh hơn giá bán, xuống còn 86 triệu đồng, bán ra 89 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm nhẹ giá vàng miếng 300.000 - 500.000 đồng/lượng, xuống 87,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 89,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng tăng lên 2,3 - 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn 12,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 4 số 9 giảm nhẹ từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 74,6 triệu đồng, bán ra 76,3 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 74,6 triệu đồng, bán ra 76,4 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 17,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 4,4 triệu đồng/lượng.



Giá mua vàng miếng giảm mạnh NGỌC THẠCH

Sáng nay 14.5, Ngân hàng Nhà nước đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC, giá tính đặt cọc là 88 triệu đồng/lượng - cao hơn giá mua vàng của các đơn vị kinh doanh từ 800.000 đến 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm 2 USD/ounce, xuống 2.339 USD/ounce, có thời điểm xuống 2.335 USD/ounce. Lực bán chốt lời vàng của các nhà đầu tư trên thị trường quốc tế khi giá tăng cao khiến vàng đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần, giảm tổng cộng 25 USD/ounce.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng trong tháng 4 của Mỹ với chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào ngày 14.5 và chỉ số giá tiêu dùng vào ngày 15.5. PPI được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước, so với mức tăng 0,2% trong báo cáo tháng 3. CPI được dự báo tăng 0,4%, không đổi so với báo cáo tháng 3. Chỉ số CPI hằng năm trong tháng 4 được dự báo tăng 3,6% so với mức tăng 3,8% trong báo cáo tháng 3.

Thời gian gần đây, các quan chức Fed đều cho rằng Fed sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ nếu có bằng chứng cho thấy lạm phát giảm bền vững. Do đó, dữ liệu lần này rất quan trọng và được dự báo sẽ có tác động lớn đến hướng đi của vàng trong tương lai.