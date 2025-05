Giá vàng hôm nay 14.5.2025: Vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 18 triệu đồng/lượng

Cùng chất lượng vàng 4 số 9 nhưng giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn từ 1,5 - 4,4 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC không thay đổi vào đầu ngày, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 118,5 triệu đồng, bán ra 120,5 triệu đồng. Còn vàng nhẫn mua vào với giá 113 triệu đồng, bán ra 115,6 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 18,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 13 - 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đứng ở mức trên 120 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 7 USD so với đầu ngày, xuống còn 3.244 USD/ounce. Dù vậy, mức giá này so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 14.5) cũng đã tăng 15 USD/ounce. Giá vàng biến động trong biên độ vài chục đô trong những phiên giao dịch gần đây. Có nhiều lý do dẫn đến kim loại quý giảm mạnh như tín hiệu lạc quan từ kinh tế Mỹ. Mỹ vừa công chỉ số tiêu dùng tháng 4 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 2,4% trong báo cáo tháng 3. CPI cốt lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, cũng không thay đổi so với báo cáo tháng 3 và phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Sau dữ liệu này, thị trường đã tăng cường kỳ vọng vào ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất nữa của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi diễn biến thương mại Mỹ - Trung Quốc, sau khi hai quốc gia đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời bằng cách hạ thuế quan đối với một số sản phẩm của nhau trong 90 ngày. Việc hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung đã làm giảm bớt nhu cầu trú ẩn an toàn trong tuần này. Tuy nhiên, vàng thế giới vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 25% so với đầu năm.