Giá vàng hôm nay 15.2.2022: SJC tăng hơn nửa triệu đồng, vượt 63 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 15.2 tăng 200.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, bật qua mức 63 triệu đồng/lượng đạt được vào tuần trước. Eximbank mua vàng với giá 62,6 triệu đồng/lượng và bán ra 63,1 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 62,5 triệu đồng/lượng và bán ra 63,2 triệu đồng/lượng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có mức tăng giá vàng miếng SJC mạnh nhất, mua vàng với giá 62,5 triệu đồng/lượng và bán ra 63,2 triệu đồng/lượng...

Các loại vàng nhẫn, nữ trang tăng từ 150.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua nhẫn với giá 53,6 triệu đồng/lượng, bán ra 54,4 triệu đồng/lượng; nữ trang có giá mua 53,3 triệu đồng/lượng, bán ra 54 triệu đồng/lượng... Chênh lệch giữa giá mua và bán trong nước từ 500.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Điều này cho thấy mức độ rủi ro về giá đang gia tăng. Vàng SJC cao hơn thế giới rút ngắn còn 11,2 triệu đồng/lượng khi kim loại quý trong nước tăng nhẹ hơn so với quốc tế.





Kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng mạnh 20 USD/ounce, lên 1.871 USD/ounce. Khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng ở biên giới Nga và Ukraine, vàng thể hiện vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Hiện tại, vẫn chưa có giải pháp ngoại giao nào cho căng thẳng địa chính trị khi Nga tiếp tục điều quân và trang thiết bị tới biên giới Ukraine và Nga. Nga tiếp tục có các cuộc tập trận quân sự trên hai biên giới của Ukraine. Mỹ đã chuyển một số quân vào các nước NATO. Nga liên tục bác bỏ các thông tin cho rằng họ đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Cuối tuần qua, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây là "sự cuồng loạn" đang cố ý được tung ra.

Theo các nhà phân tích, xung đột Nga - Ukraine là yếu tố sẽ thúc đẩy giá vàng trong tuần này, với thị trường đang tìm cách tăng thêm trong trường hợp leo thang hơn nữa. "Sự gia tăng này là do cảnh báo từ các cơ quan tình báo Mỹ rằng một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine sắp xảy ra. Do đó, vàng có nhu cầu đáng kể như một nơi trú ẩn an toàn. Nhu cầu an toàn này của các nhà đầu tư cũng được thể hiện rõ trong các quỹ đầu tư ETF. Vàng có khả năng tăng cao hơn nữa”, nhà phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank cho biết.