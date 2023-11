Giá vàng hôm nay 15.11.2023: Tốc độ tăng giá vàng trong nước chậm hơn quốc tế

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng. Eximbank mua vào lên 69,6 triệu đồng, bán ra 70,2 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 69,55 triệu đồng, bán ra 70,35 triệu đồng… Tốc độ tăng giá của vàng trong nước chậm hơn so với quốc tế, dẫn đến rút ngắn mức "đắt đỏ" cao hơn còn 12,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn 1,75 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn với giá 58,75 triệu đồng, bán ra 59,75 triệu đồng.



Vàng miếng SJC có giá cao hơn thế giới 12,2 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh lên 1.962 USD/ounce, thêm 17 USD/ounce. Giá vàng hôm nay thể hiện mức tăng mạnh với hợp đồng tương lai tháng 12 hoạt động tích cực nhất tăng 16,50 USD, tương ứng mức tăng 0,85%. Sự tăng giá của vàng xuất phát từ sự suy yếu của đồng đô la. Đồng đô la giảm đáng kể, mất 1,51%, đưa chỉ số xuống 103,90. Lần cuối cùng đồng đô la được giao dịch ở mức thấp này là ngày 1.9, xảy ra trong một đợt tăng giá rõ rệt bắt đầu ở mức 99,225 và kết thúc trên 106.

Mỹ công bố chỉ số lạm phát so với CPI không thay đổi so với tháng trước, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cung cấp cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều dữ liệu hơn có thể làm chậm quá trình tăng lãi suất sắp tới.

Chỉ số CPI cơ bản (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) chỉ tăng 0,2%, thấp hơn nhiều so với dự đoán và kỳ vọng của các nhà phân tích được thăm dò, vốn dự đoán mức tăng 0,3%. Đây là mức tăng chỉ số lạm phát nhỏ nhất kể từ tháng 9.2021. Một trong những yếu tố chính là giá năng lượng giảm 2,5%. Tuy nhiên, giá thực phẩm đã tăng 0,3%. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp Ủy ban thị trường Mở (thuộc Fed) tháng 12 đã tăng cao hơn đáng kể lên tới 99,8%, con số này đã tăng từ khả năng 69,6% một tháng trước và 85,5% vào ngày hôm qua.