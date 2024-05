Giá vàng hôm nay 15.5.2024: SJC tăng, cao hơn giá trúng thầu khoảng 2 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC từ 800.000 đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua vào tăng nhanh hơn so với bán ra, lên 87,3 triệu đồng, bán ra 89,8 triệu đồng. Trong khi đó các đơn vị kinh doanh vàng khác gần như không thay đổi giá như Eximbank có giá mua 86,5 triệu đồng, bán ra 89 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 86 triệu đồng, bán ra 89 triệu đồng… Với mức giá vàng hiện nay cao hơn giá trúng thầu 8.100 lượng của ngày 14.5 từ 1,3 đến 2,08 triệu đồng/lượng. Lượng vàng trúng thầu dự kiến hôm nay sẽ ra thị trường.



Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 17,4 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn 4 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ mua vàng nhẫn với giá 74,6 triệu đồng, bán ra 76,4 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 74,8 triệu đồng, bán ra 76,6 triệu đồng (tăng 100.000 đồng/lượng so với ngày 14.5)…

Giá vàng miếng SJC tăng NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 15 USD/ounce, lên 2.356 USD/ounce sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố tăng nóng. PPI tháng 4 của Mỹ tăng 0,5% so với tháng trước, so với kỳ vọng tăng 0,3%. Tỷ lệ PPI cốt lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng tăng 0,5% trong tháng 4 so với kỳ vọng chỉ tăng 0,2%. Tuy nhiên, số PPI tháng 3 đã được điều chỉnh giảm xuống âm 0,1% so với mức tăng 0,2% được báo cáo ban đầu. Một chỉ số đang được thị trường quan tâm được công bố trong ngày 15.5 là chỉ số giá tiêu dùng (CPI). CPI được dự báo tăng 0,4%, so với báo cáo tháng 3 cho thấy mức tăng 0,4%. Chỉ số CPI hàng năm trong tháng 4 được cho là tăng 3,6% so với mức tăng 3,8% trong báo cáo tháng 3.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã phát biểu tại Amsterdam cho biết lạm phát đã cao hơn trong thời gian dài hơn dự kiến của Fed và có vẻ như Fed sẽ mất nhiều thời gian hơn để tự tin rằng lạm phát sẽ giảm xuống 2% hàng năm. Ông cho biết Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ hạn chế cho đến khi lạm phát giảm đến mức Fed hài lòng. Bình luận của Powell không gây ngạc nhiên cho thị trường.