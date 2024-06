Giá vàng hôm nay 1.6.2024: Mất thêm 2 triệu đồng ngay khi mở cửa thị trường

Sáng 1.6, giá vàng miếng tiếp tục lao dốc. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng với giá 82 triệu đồng/lượng và bán ra 85 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 2 triệu đồng ở chiều bán ra. Điều này giúp chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC giảm xuống 3 triệu đồng thay vì 4 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tính chung chỉ sau một ngày, người mua vàng miếng ở giá 88,8 triệu đồng sáng hôm qua đến nay đã bị lỗ 6,2 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được mua vào 74,2 triệu đồng và bán ra 75,8 triệu đồng, giảm 400.000 đồng so với hôm qua; PNJ tiếp tục duy trì giá mua vàng nhẫn với mức 74,2 triệu đồng và bán ra 75,9 triệu đồng...

Vàng miếng SJC sáng 1.6 bốc hơi 2 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống, còn 2.327,7 USD/ounce, giảm 16 USD so với sáng hôm qua. Quy đổi tương đương, kim loại quý thế giới đang có giá 71,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 13,5 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 4,3 triệu đồng.

Hôm qua, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (PCE lõi) - không bao gồm thực phẩm và năng lượng - tháng 4 tăng 0,2% so với tháng 3, đúng như dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 2,8%, nhỉnh hơn dự báo là 2,7%. Nếu tính cả giá thực phẩm và năng lượng, PCE tổng thể tăng 2,7% so với cùng kỳ và 0,3% so với tháng trước, đều khớp với dự báo của các nhà kinh tế.

Bên cạnh PCE, Bộ Thương mại Mỹ còn công bố dữ liệu về thu nhập và chi tiêu. Thu nhập cá nhân tăng 0,3% trong tháng 4, khớp với ước tính, trong khi chi tiêu chỉ tăng 0,2%, thấp hơn dự báo và mức tăng 0,7% của tháng 3. Chỉ số PCE tăng thấp sẽ giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể xem xét sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên theo nhiều quan chức, vẫn còn quá sớm để thực hiện chính sách này.