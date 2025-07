Giá vàng hôm nay 1.7.2025: Bật tăng mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào 118,3 triệu đồng, bán ra 120,3 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng tăng mỗi lượng vàng miếng thêm 800.000 đồng, lên 118,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 120,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng 900.000 đồng, lên 117,7 triệu đồng, bán ra tăng 800.000 đồng, lên 120,3 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 300.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý tăng 300.000 đồng, lên 113,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 116,6 triệu đồng, Tập đoàn Doji tăng 700.000 đồng, mua vào 115 triệu đồng, bán ra 117 triệu đồng. Công ty SJC tăng 500.000 đồng, mua vào 114 triệu đồng, bán ra 116,6 triệu đồng…

Giá vàng miếng tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 16 USD/ounce, lên 3.319 USD. Kim loại quý tăng giá trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 30.6) từ mức thấp 3.275 USD/ounce, hoạt động săn hàng giá rẻ diễn ra mạnh. Thêm vào đó, đồng USD giảm so với đồng yên và chạm mức thấp nhất trong gần 4 năm so với đồng euro, do sự lạc quan của thị trường đối với các thỏa thuận thương mại của Mỹ, góp phần củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trước đó.

Ngoài ra, Mỹ và Trung Quốc đã giải quyết tranh chấp về đất hiếm và lô hàng nam châm vào tuần trước, làm hồi sinh hy vọng về các cuộc đàm phán sâu hơn giữa hai cường quốc. Trong khi đó, Canada đã bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số nhắm vào các công ty công nghệ Mỹ trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.