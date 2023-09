Giá vàng hôm nay 17.9.2023: Tăng hơn 3 triệu nhưng người mua chỉ lãi gần 1,5 triệu

Sáng 17.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 68,25 triệu đồng và bán ra 68,95 triệu đồng, tăng 150.000 đồng so với cuối tuần qua. Đây là mức giá cao nhất của vàng SJC từ đầu năm đến nay. So với đầu năm, mỗi lượng vàng miếng tăng 2,25 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng đến 3,15 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá mua vào tăng thấp hơn so với giá bán cùng với chênh lệch giữa giá mua và bán khiến người mua vàng từ đầu năm đến nay bán ra chỉ lời được 1,45 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 SJC được mua vào 56,5 triệu đồng và bán ra 57,5 triệu đồng, cao hơn 400.000 đồng so với cuối tuần trước. Mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 SJC cũng cao hơn đầu năm 3,5 triệu đồng. Vàng nhẫn tăng đều cả hai chiều mua và bán nên khách hàng mua vào giữ đến nay sẽ lời được 2,5 triệu đồng.

Người mua vàng miếng từ đầu năm đến nay chỉ lãi dưới 1,5 triệu đồng dù SJC đưa giá bán cao hơn 3 triệu đồng NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 1.925,1 USD/ounce, cộng thêm hơn 7 USD so với cuối tuần trước. Đồng USD giảm và nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn gia tăng sau khi liên đoàn công nhân United Auto khởi động cuộc đình công tại ba nhà sản xuất ô tô của Detroit.

Nhiều nhà đầu tư đang chờ xem xu hướng lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Trong đó, nhiều người dự báo ngân hàng trung ương sẽ không thay đổi lãi suất.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco, cho biết: “Nếu Fed có thái độ ôn hòa hơn một chút vào tuần tới, điều đó sẽ rất quan trọng và dẫn đến sự phục hồi trên thị trường vàng”.

Điều này khiến dự báo về giá vàng trong tuần tới chia đều cho cả xu hướng tăng và giảm. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News với 12 nhà phân tích Phố Wall thì đồng loạt chia làm 3 nhóm ý kiến ngang bằng nhau. Đó là có 4 người, tương đương 33%, nhận định giá vàng sẽ tăng và cũng có 4 người dự báo kim loại quý đi xuống, ngang bằng với 4 người còn lại rằng vàng đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến với sự tham gia của 415 nhà đầu tư cá nhân thì số ý kiến dự báo tăng vẫn cao hơn. Kết quả có 180 người, chiếm 43%, dự báo giá vàng sẽ tăng; 156 người khác, tương ứng 38%, đưa ra ý kiến ngược lại và 79 nhà đầu tư còn lại, tương đương 19% nhận định vàng đi ngang.