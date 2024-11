Giá vàng hôm nay 18.11.2024: Thế giới tăng mạnh

Giá vàng nhẫn đã giảm xuống dưới mức 80 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 79,8 triệu đồng, bán ra còn 82,4 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 81,03 triệu đồng, bán ra 82,68 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn cầm cự trên mức giá 80 triệu đồng/lượng, các đơn vị kinh doanh vàng mua vào với 80 triệu đồng, bán ra 83,5 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 4,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đứng ở mức 83,5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng vọt 18 USD/ounce, lên 2.581 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh do chịu sức ép bởi nhiều yếu tố như sức mạnh của đồng bạc xanh, động thái cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về lãi suất và môi trường địa chính trị tương đối yên tĩnh. Dữ liệu của Mỹ vừa báo cáo doanh số bán lẻ cho tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn so với mức các nhà giao dịch kỳ vọng tăng 0,3% và theo sau mức tăng lớn được điều chỉnh là 0,8% trong báo cáo tháng 9. Dữ liệu CPI nóng hơn sau báo cáo chỉ số giá sản xuất và tiêu dùng của Mỹ trong tuần này cho thấy lạm phát còn ở mức cao.

Tuần này, thị trường vàng dự báo sẽ trầm lắng hơn khi ít dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Thông tin được chờ đợi sẽ là số liệu về nhà ở và giấy phép xây dựng tại Mỹ, doanh số bán nhà cùng khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Ngoài ra, thị trường cũng chờ đợi bình luận của một số quan chức Fed để đánh giá tốc độ và mức độ cắt giảm lãi suất sắp tới.