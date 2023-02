Giá vàng hôm nay 18.2.2023: SJC 'neo' cứng ở mức trên 67 triệu đồng

Sáng 18.2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá mua vào 66,35 triệu đồng/lượng và bán ra 67,15 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn SJC loại 4 số 9 cũng đi ngang khi được mua vào 53,5 triệu đồng/lượng và bán ra 54,4 triệu đồng.

Sau một ngày, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng cộng thêm 50.000 đồng ở chiều mua vào đối với vàng miếng SJC, lên 66,5 triệu đồng/lượng và bán ra giữ nguyên ở mức 67,15 triệu đồng. Ngược lại, vàng nhẫn giảm 50.000 đồng mỗi lượng, xuống còn mua vào 53,5 triệu đồng nhưng tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra, lên 54,3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tiếp tục duy trì trên 67 triệu đồng mỗi lượng NGỌC THẮNG

Giá vàng quốc tế hồi phục nhẹ, lên 1.843 USD/ounce, cộng 8 USD so với hôm qua. Dù vậy, kim loại quý vẫn ghi nhận ở mức thấp do đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng sau khi nhiều thông tin cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn đang ở mức cao. Giá vàng đã giảm khoảng 7,3% kể từ mức cao vào đầu tháng này.

Sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất PPI tháng 1 - thước đo lạm phát theo dõi giá bán buôn - tăng 0,7%, cao hơn dự báo từ các chuyên gia kinh tế. Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Michelle Bowman - cho biết, còn một chặng đường dài phía trước để ngân hàng trung ương đạt được mức lạm phát mục tiêu 2%.

Điều đó đồng nghĩa với việc Fed chắc chắn sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 3 lần nữa trong năm nay, mỗi đợt nâng 25 điểm cơ bản.

Theo Reuters, nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm mạnh 76% trong tháng 1 so với một năm trước do nhu cầu giảm khi giá nội địa tăng và thuế nhập khẩu cao hơn. Cụ thể, Ấn Độ chỉ nhập khẩu 11 tấn vàng trong tháng 1, giảm so với 45 tấn nhập khẩu một năm trước đó. Giá trị nhập khẩu vàng của Ấn Độ đạt 697 triệu USD, cũng giảm so với 2,38 tỉ USD một năm trước...