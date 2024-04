Giá vàng hôm nay 19.4.2024: Sụt giảm trước ngày đấu thầu vàng miếng

Sáng 19.4, giá vàng thế giới tăng trở lại nhưng SJC sụt giảm. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 81,8 triệu đồng và bán ra 83,8 triệu đồng. So với giá niêm yết của SJC trước khi nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, mỗi lượng vàng miếng giảm 300.000 đồng. Ngược lại, Công ty Mi Hồng (TP.HCM) mua vàng miếng SJC với giá 82,2 triệu đồng và bán ra 83,8 triệu đồng, tăng 200.000 - 300.000 đồng so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vàng miếng SJC ở mức 82,1 triệu đồng và bán ra 84,1 triệu đồng...

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được giữ nguyên giá mua 74,7 triệu đồng và bán ra 76,6 triệu đồng; PNJ cũng tiếp tục mua vào 74,8 triệu đồng và bán ra 76,7 triệu đồng... Giá vàng miếng SJC giảm ngược chiều thế giới trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng để tăng cung cho thị trường.

Giá vàng miếng sáng 19.4 quay đầu giảm dù thế giới tăng NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce, cao hơn 10 USD so với hôm qua. Vàng tăng giá bất chấp dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ không thay đổi ở mức thấp trong tuần trước. Dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và những phát biểu “diều hâu” từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã khiến nhà đầu tư phải suy nghĩ lại về khả năng Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Lãi suất neo cao thường đẩy vàng đi xuống. Tuy nhiên, kim loại quý đang được hỗ trợ do căng thẳng kéo dài ở Trung Đông làm tăng thêm sức hấp dẫn của tài sản được đánh giá an toàn này.

Phát biểu trên CNBC, ông Everett Millman, Giám đốc phân tích thị trường tại Gainesville Coins, cho rằng khi có căng thẳng địa chính trị, phản ứng tự nhiên của nhà đầu tư là chạy sang vàng, điều đang xảy ra hiện nay. Nếu xung đột tiếp tục leo thang, giá vàng có thể tăng lên mức 2.500 - 2.600 USD/ounce. Ngược lại, nếu có lệnh ngừng bắn thì giá vàng có thể giảm xuống còn 2.200 USD/ounce.