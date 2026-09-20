Giá vàng hôm nay 20.9.2026: Tăng 1,6 triệu trong tuần, người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Sáng 20.9, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 147,6 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 1,6 triệu đồng khi được mua lên 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng. Do chênh lệch giá mua - bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn được SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng nên dù vàng đi lên thì người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng suốt tuần nhưng người mua vẫn lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác bán vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC. Chẳng hạn, vàng nhẫn tròn 4 số 9 tại Doji tăng 1 triệu đồng so với cuối tuần trước, đưa chiều mua vào lên 144 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng khi mua lên 143,6 triệu đồng và bán ra 147,6 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua cũng bị lỗ đến 3 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng thế giới tăng lên 4.377 USD/ounce, cao hơn tuần trước 29,3 USD. Kim loại quý lên cao nhất trong một tuần và xác lập tuần tăng đầu tiên sau một tháng. Nguyên nhân đẩy vàng đi lên bất chấp việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất là nhờ giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài.

Đà tăng của giá vàng được nhiều nhà phân tích dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 16 nhà phân tích Phố Wall thì đồng loạt tất cả 100% số người tham gia đều dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng. Tương tự, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng cho rằng giá vàng sẽ tăng. Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu hút 222 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 127 người, chiếm 58% nhận định vàng giữ đà đi lên trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, có 52 người, tương đương 24% cho rằng vàng sẽ quay đầu giảm giá và 41 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 19%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.