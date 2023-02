Giá vàng hôm nay 22.2.2023: Chênh lệch mua bán vàng rút ngắn

Vàng miếng SJC sáng 22.2 có giá mua thấp hơn bán ra 500.000 đồng mỗi lượng, Eximbank mua vào với giá 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra 66,9 triệu đồng. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 100.000 đồng/lượng, mua vào 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra 66,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nữ trang 4 số 9 cũng giảm 100.000 đồng/lượng, mua vào còn 53,4 triệu đồng, bán ra 54 triệu đồng/lượng. Các giao dịch trên thị trường vàng trầm lắng nhưng vàng SJC vẫn cao hơn quốc tế 14,2 triệu đồng/lượng, vàng nữ trang cao hơn 1,3 triệu đồng.

Giá vàng nữ trang 4 số 9 giảm trong sáng 22.2 NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới sáng 22.2 không nhiều thay đổi so với chiều 21.2, ở quanh mức 1.835 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 21.2), kim loại quý từ mức 1.830 USD/ounce tăng vọt lên 1.845 USD/ounce nhưng sau đó xuống 1.835 USD/ounce. Thị trường vàng hiện vẫn đang chờ thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Trong khi các nhà đầu tư trông đợi vào thông tin cuộc họp của Ủy ban thị trường Mở (FOMC) cuối tháng này. Cuộc họp sẽ diễn ra trước khi các báo cáo về việc làm và lạm phát của Mỹ được công bố. Dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% thay vì 0,25% như trước đó.

Nhập khẩu vàng Ấn Độ giảm mạnh 76% trong tháng 1 so với năm trước do nhu cầu trong nước giảm khi giá gia tăng và thuế nhập khẩu cao hơn. Ở Trung Quốc, vàng tăng giá do thuế gia tăng. Động thái từ 2 nước này cho thấy giá vàng có thế sẽ giảm chậm lại.