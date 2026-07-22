Giá vàng hôm nay 22.7.2026: Đồng loạt tăng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 144 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng 700.000 đồng, mua vào lên 144,7 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 100.000 đồng mỗi lượng vàng mua vào, lên 143,9 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 145,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vào 700.000 đồng, lên 143,2 triệu đồng, bán ra tăng 600.000 đồng, lên 147 triệu đồng…

Giá vàng cũng tăng 700.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 142,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 37 USD mỗi ounce, lên 4.116 USD. Vàng tăng mạnh do hoạt động mua bù bán khống và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đã đẩy giá kim loại lên bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và giá dầu thô tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran.

Eo biển Hormuz vẫn mở nhưng giao thông bị cản trở nghiêm trọng do áp lực quân sự tích cực; Các xung đột tại eo biển diễn ra căng thẳng khiến giá dầu tăng, rủi ro lạm phát năng lượng vẫn ở mức cao. Tình hình này đang tác động hai chiều lên vàng: Rủi ro địa chính trị và sự không chắc chắn về lệnh ngừng bắn hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi giá dầu cao hơn, lợi suất tăng và đồng đô la mạnh hơn thường hạn chế khả năng tăng giá của kim loại quý. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao các tin tức về lệnh ngừng bắn, thông báo của Cục Dự trữ liên bang (Fed), báo cáo PMI sơ bộ hôm thứ sáu và bất kỳ sự gián đoạn nào nữa đối với các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz hoặc biển Đỏ. Thế nhưng, các nhà đầu tư bỏ qua yếu tố này, mua vàng để cân bằng trạng thái cho hoạt động bán khống trước đó.