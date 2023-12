Giá vàng hôm nay 23.12.2023: SJC tuột khỏi mức kỷ lục nhưng vẫn neo sát 77 triệu

Sáng 23.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên như hôm qua khi mua vào 75,8 triệu đồng/lượng, bán ra 76,8 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với giá cao nhất ở mức 77,2 triệu đồng thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm gần nửa triệu đồng sau một đêm.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC cộng thêm 100.000 - 150.000 đồng, đưa giá mua lên 61,9 triệu đồng và bán ra 62,95 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC sáng 23.12 neo sát 77 triệu đồng NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đang ở mức 2.053 USD/ounce mặc dù trước đó đã có lúc lên trên 2.065 USD/ounce. Trong khi đó, đồng USD giảm mạnh khi chỉ số USD-Index quay đầu đi xuống, rời xa mức 102 điểm và chạm mức thấp gần 5 tháng. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ cũng neo gần mức thấp nhất kể từ tháng 7. Cả 2 yếu tố đó đã hỗ trợ kim loại quý vẫn đứng vững trên mức cao.

Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (PCEI lõi) tháng 11 đi lên 0,1% so với tháng 10 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán PCE lõi sẽ tăng tương ứng là 0,1% và 3,3%.

Trong khi đó, PCE toàn phần giảm 0,1% so với tháng 10 và đi lên 2,6% so với một năm trước. Nhìn chung, báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát tính theo cả hai thước đo đều đang về gần mức mục tiêu 2% của Fed. Cũng theo bản báo cáo, chi tiêu tháng 11 tăng 0,3%, trong khi thu nhập đi lên 0,4%. Các số liệu này đều phù hợp với dự báo và cho thấy chi tiêu của người Mỹ vẫn tiếp tục tăng bất chấp áp lực lạm phát chưa chấm dứt.

Phát biểu trên CNBC, ông Andrew Hunter, Chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, cho hay lạm phát giá thuê nhà cũng đang trong xu hướng giảm tốc mạnh. Thật khó để tìm ra lý do để cho rằng lạm phát không trở về mục tiêu 2% trong vài tháng tới.

Nhiều nhà phân tích đều cho rằng, báo cáo PCE lõi thấp hơn dự báo càng củng cố thêm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Đây là nguyên nhân chính hỗ trợ giá vàng tăng lên mức cao và xu hướng này vẫn còn diễn ra.