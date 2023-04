Giá vàng hôm nay 2.4.2023: Vàng nhẫn tăng thêm 2 triệu đồng so với đầu năm

Sáng 2.4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 66,25 triệu đồng/lượng, bán ra 66,95 triệu đồng. So với cuối tuần trước, vàng miếng SJC giảm 350.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Chênh lệch giữa giá mua bán của SJC vẫn duy trì ở mức 700.000 đồng. Ngược lại, vàng nhẫn 4 số 9 của SJC tăng 150.000 đồng so với cuối tuần trước. Cụ thể, SJC mua vào 55 triệu đồng/lượng, bán ra 56 triệu đồng.

So với đầu năm nay, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào nhưng lại giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này giúp chênh lệch mua bán vàng miếng cũng xuống thấp hơn so với mức 1 triệu đồng những ngày đầu năm. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tăng thêm đến 2 triệu đồng so với đầu năm nay.

Giá vàng quốc tế trong tuần biến động khá mạnh và cuối tuần giảm còn 1.970,7 USD/ounce, thấp hơn 7 USD so với cuối tuần trước. Tổng cộng trong quý 1/2023, giá vàng đã tăng gần 150 USD.

Sau khi chạm ngưỡng 2.000 USD/ounce, kim loại quý đã quay đầu đi xuống khi sự lo sợ của nhà đầu tư về làn sóng khủng hoảng ngân hàng giảm bớt.

Nhiều chuyên gia cùng nhà đầu tư vẫn dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News với sự tham gia của 22 nhà phân tích Phố Wall có 11 người, chiếm 50% nhận định vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó có 3 người, tương ứng 14% đưa ra ý kiến ngược lại; 8 nhà phân tích còn lại, tương đương 36% dự báo kim loại quý sẽ đi ngang.

Đồng thời, cuộc thăm dò trực tuyến Main Street tuần này thu hút 782 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 507 người, chiếm 65% nhận định giá vàng tăng. Còn 158 người, tương đương 20% nghĩ rằng vàng sẽ giảm và 117 nhà đầu tư khác, tương ứng 15% dự báo kim loại quý sẽ đi ngang.