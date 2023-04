Giá vàng hôm nay 25.4.2023: Tăng chậm hơn, SJC vẫn đắt hơn thế giới 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 25.4 tăng nhẹ 50.000 đồng mỗi lượng. Eximbank mua vào với giá 66,55 triệu đồng và bán ra 66,95 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 66,45 triệu đồng, bán ra 67,05 triệu đồng… Giá vàng nhẫn 4 số 9 ở mức cao, mua vào 55,8 triệu đồng, bán ra 56,9 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC rút ngắn khoảng cách, cao hơn thế giới còn 10 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 4 số 9 ngang bằng với thế giới ở chiều bán ra, còn mua vào thấp hơn khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước tăng chậm hơn quốc tế NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng thêm 11 USD/ounce, qua mức 2.000 USD/ounce. Chỉ số đô la Mỹ thấp hơn và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đang hỗ trợ những người đầu cơ giá lên trên thị trường kim loại. Tuy nhiên, những người đầu cơ giá lên trên thị trường kim loại vẫn đang do dự trong bối cảnh thị trường chung có tâm lý rằng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiếp tục thắt chặt trong những tháng tới, bất chấp quan điểm cho rằng nền kinh tế Mỹ và toàn cầu có thể rơi vào suy thoái.

Tuần này sẽ có hai báo cáo cực kỳ quan trọng của chính phủ Mỹ về nền kinh tế của nước này, liên quan đến quyết định của cuộc họp Fed tuần tới. Đó là báo cáo tổng sản phẩm quốc nội quý đầu tiên (GDP) dự báo sẽ đạt 1,8%. Nếu đúng, điều này sẽ chỉ ra rằng nền kinh tế tiếp tục suy giảm so với mức GDP 2,6% được báo cáo trong quý 4/2023. Tiếp theo là chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo ưa thích về lạm phát và tăng trưởng tiền lương được Fed sử dụng. Dự đoán PCE cốt lõi ở mức vừa phải để cho thấy lạm phát tăng 0,3% so với tháng trước và 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Những dự báo này khiến đồng USD bị phá giá, hỗ trợ cho vàng tăng.