Giá vàng hôm nay 25.8.2024: Vàng miếng tăng thêm 1 triệu đồng trong tuần

Nhiều ngày qua, giá vàng miếng SJC đứng yên ở giá mua vào 79 triệu đồng và bán ra 81 triệu đồng. Tuy nhiên so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 1 triệu đồng.



Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 dù biến động lên xuống nhưng chốt tuần đi ngang. Cụ thể, Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 77,1 triệu đồng và bán ra 78,4 triệu đồng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần trước nhưng chiều bán ra đứng yên. Riêng vàng 4 số 9 tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 150.000 đồng ở chiều mua sau một tuần, lên 77,23 triệu đồng và chiều bán ra tăng 50.000 đồng, lên 78,43 triệu đồng; Tập đoàn Doji tăng 200.000 đồng ở chiều mua, lên 77,2 triệu đồng và bán ra tăng 30.000 đồng, lên 78,43 triệu đồng…

Vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng trong tuần NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần bất ngờ tăng vọt lên 2.513 USD/ounce, tăng gần 5 USD so với cuối tuần trước. Hiện kim loại quý vẫn thấp hơn mức kỷ lục 2.531,6 USD xác lập hôm 20.8. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 76,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Do tỷ giá ngoại tệ trong tuần đi xuống nên giá vàng quy đổi so với tuần trước đứng yên. Vàng miếng SJC đang đắt hơn thế giới 4,8 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 3,7 triệu đồng của cuối tuần trước.

Nhiều nhà phân tích cho rằng vàng tăng giá mạnh do đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt điều chỉnh sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)- Jerome Powell - về khả năng hạ lãi suất vào tháng 9.

Kết quả cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco News cũng cho thấy nhiều ý kiến tin rằng kim loại quý vẫn tiếp đà tăng. Cuộc khảo sát đã thu hút 12 nhà phân tích Phố Wall tham gia thì có 7 người, chiếm 58% nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng; Có 3 người, chiếm 25% dự báo kim loại quý sẽ đi ngang và có 2 người nghĩ rằng vàng sụt giảm. Trong khi đó, có 225 nhà đầu tư cá nhân tham gia cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thì có 146 người, tương ứng 65% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 41 người, tương ứng 18% nghĩ rằng vàng giảm giá và có 38 nhà đầu tư, tương đương 17% nhận định kim loại quý đi ngang.