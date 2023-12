Giá vàng hôm nay 26.12.2023: Vàng tiến sát 79 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 77,8 triệu đồng, bán ra 78,6 triệu đồng; Eximbank mua vào 77,6 triệu đồng, bán ra 78,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 77,3 triệu đồng, bán ra 78,6 - 78,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý SJC mua vào 77,6 triệu đồng, bán ra 78,6 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Chỉ trong 2 ngày qua, vàng miếng SJC tăng 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 62,15 triệu đồng, bán ra 63,3 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 62,45 triệu đồng, bán ra 63,35 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu hiện có giá bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường ở mức 63,68 triệu đồng, mua vào 62,75 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức kỷ lục 78,6 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn so với giá thế giới dẫn đến mức đắt đỏ gia tăng, vàng miếng SJC cao hơn lên 18,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 2,8 - 3,1 triệu đồng/lượng. Những người mua vàng thời điểm này ngoài chịu rủi ro phải bỏ ra nhiều tiền hơn còn phải chịu lỗ ngay lập tức khi giá mua và bán vàng từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 4 USD/ounce, lên 2.057 USD/ounce. Một số dự báo cho rằng giá vàng sẽ tăng lên trên mức 2.150 USD/ounce do nhu cầu an toàn bởi lo ngại bất ổn địa chính trị gia tăng. Dù chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) là động lực lớn nhất cho thị trường vàng và nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi lo ngại bất ổn địa chính trị sẽ làm lu mờ mọi rủi ro lạm phát trong thời gian tới. Các cuộc xung đột trên thế giới vẫn đang diễn ra, nhất là tại khu vực Trung Đông gần đây, đã kích thích nhu cầu trú ẩn vào vàng.