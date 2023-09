Giá vàng hôm nay 26.9.2023: SJC giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh 200.000 đồng mỗi lượng so với ngày 25.9, Eximbank mua vào còn 66,2 triệu đồng, bán ra 68,7 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 68,15 triệu đồng, bán ra 68,85 triệu đồng… So với đầu tháng 9, giá vàng vẫn cao hơn 600.000 đồng/lượng nhưng so với mức cao lập gần đây là 69,5 triệu đồng, vàng đang thấp hơn 650.000 đồng.



Giá vàng SJC giảm, mất mốc 69 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn 4 số 9 có mức giảm nhẹ hơn, khoảng 100.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào 56,65 triệu đồng, bán ra 57,9 triệu đồng. Giá vàng nhẫn cao hơn thế giới 1,2 triệu đồng, còn vàng miếng cao hơn 12,15 triệu đồng.

Giá vàng quốc tế giảm 10 USD/ounce, xuống còn 1.915 USD/ounce. Kim loại quý tiếp tục đi xuống khi chỉ số giá USD tăng lên mức cao nhất trong vòng 6,5 tháng qua. Theo Bloomberg, vàng không thể hiện là nơi trú ẩn sau khi nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Evergrande cho biết không thể đáp ứng các điều kiện của cơ quan quản lý để phát hành trái phiếu mới như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu ít nhất 30 tỉ USD khoản nợ nước ngoài.

Ngân hàng Société Générale của Pháp lạc quan cho rằng, giá vàng có thể quay trở lại mức 2.000 USD/ounce và sẽ lên 2.200 USD vào năm 2024 khi các nhà đầu tư nhận ra các ngân hàng trung ương sẽ gặp khó khăn như thế nào trong việc đưa lạm phát cơ bản xuống mục tiêu 2% của họ. Mặc dù lạc quan về vàng nhưng ngân hàng này lưu ý, kim loại quý này sẽ phải đối mặt với một con đường gập ghềnh vì nhu cầu đầu tư vẫn còn suy yếu.

Lượng vàng nắm giữ của các quỹ đầu tư đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 1.2020. Dù 139 tấn vàng đã được rút khỏi quỹ ETF kể từ đầu tháng 6, nhưng giá trị hiện tại ở mức 2.789 tấn, cao hơn 20% so với mức nắm giữ trung bình trong năm 2016 - 2020 (trước khi dòng vốn đổ vào lớn do hoảng loạn vì Covid-19). Lượng nắm giữ tăng cao này mở ra cánh cửa các dòng vốn tiếp tục chảy ra khỏi ETF trong ngắn hạn nếu không có chất xúc tác tăng giá nào thúc đẩy các nhà đầu tư đa dạng hóa hơn nữa vào vàng.