Giá vàng hôm nay 27.1.2024: Mua vàng nhẫn SJC rẻ hơn vàng miếng bao nhiêu?

Sáng 27.1, giá vàng miếng SJC biến động trái chiều. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 200.000 đồng khi mua vào lên 74,2 triệu đồng/lượng và bán ra 76,7 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 của SJC giữ nguyên ở mức mua vào 62,75 triệu đồng, bán ra 63,95 triệu đồng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn cao hơn vàng nhẫn cùng thương hiệu 12,75 triệu đồng.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC vẫn neo ở mức cao 2,5 triệu đồng/lượng và chênh lệch mua bán vàng nhẫn 4 số 9 là 1,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn cùng thương hiệu gần 13 triệu đồng NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.019,8 USD/ounce, giảm gần 4 USD so với hôm qua. Kim loại quý dường như đi ngang sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ trong tháng 12.2023 phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Theo đó, PCE tháng 12.2023 chỉ tăng 0,2% so với tháng 11.2023. Nếu so với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,9%, thấp hơn so với mức ước tính là 3%.

PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số này ở mức thấp cho thấy lạm phát hàng năm ở dưới mức 3% trong tháng thứ 3 liên tiếp, điều này có thể cho phép Fed bắt đầu hạ lãi suất trong năm nay. Trước đó, dữ liệu khác công bố vào ngày 25.1 cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý 4/2023.

Theo một số nhà phân tích, tất cả dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố trong tuần này đều khá tốt cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tích cực.

Công cụ CME FedWatch cho thấy, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất từ tháng 3 tới và có thể không thay đổi chính sách về lãi suất tại cuộc họp ngày 30 - 31.1. Phát biểu trên CNBC, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định trong ngắn hạn, hướng đi của vàng sẽ tiếp tục được quyết định bởi dữ liệu kinh tế sắp tới và tác động đối với đồng USD, lợi suất và kỳ vọng hạ lãi suất...