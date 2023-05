Giá vàng hôm nay 27.5.2023: Thế giới đứng ở mức thấp, trong nước 'neo' quanh 67 triệu

Sáng 27.5, giá vàng miếng SJC tại cửa hàng Mi Hồng (TP.HCM) mua vào 66,5 triệu đồng/lượng và bán ra 66,9 triệu đồng, giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên chiều bán ra so với hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.947,2 USD/ounce, cao hơn hôm qua 3 USD nhưng vẫn đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Đồng USD tăng cao là một trong những nguyên nhân góp phần đẩy giá vàng đi xuống.

Giá vàng xoay quanh mức thấp sáng 27.5 NGỌC THẮNG

Hôm qua, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) tháng 4 tăng 4,4% sau khi tăng 4,2% trong tháng 3. Đồng thời, số liệu điều chỉnh GDP tại Mỹ trong quý trước tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức tăng 1,1% được ước tính vào tháng trước. Hay dữ liệu mới được công bố cho thấy, các đơn đặt hàng với hàng hoá lâu bền của Mỹ đã tăng 1,1% trong tháng 4 so với mức giảm dự kiến là 1%.

Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất lần thứ 11 liên tiếp vào tháng 6, điều này sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng - vốn là tài sản không lãi suất.

Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nếu thỏa thuận trần nợ của Mỹ được thực hiện vào cuối tuần, sẽ loại bỏ tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường và đây là "cú đấm" đối với vàng. Bên cạnh đó, một loạt dữ khá ấn tượng cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang thể hiện nhiều khả năng phục hồi… khiến lập luận về khả năng nâng lãi suất thêm nữa đang trở nên sôi nổi...