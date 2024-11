Giá vàng hôm nay 28.11.2024: Vàng nhẫn quay đầu giảm nhẹ

Sáng 28.11, giá vàng miếng SJC đứng yên. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 83 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 83 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng…

Trong khi đó, vàng nhẫn giảm nhẹ. Cụ thể, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 100.000 đồng, xuống còn mua vào 82,6 triệu đồng, bán ra 84,5 triệu đồng. Tương tự, Công ty PNJ giảm 200.000 đồng, đưa giá mua vàng nhẫn xuống còn 83,3 triệu đồng, bán ra 84,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 100.000 đồng khi còn mua vào 82,4 triệu đồng, bán ra 84,7 triệu đồng… Chênh lệch giá mua và bán vàng nhẫn trên thị trường dao động từ 1 - 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng 28.11 đứng yên trong khi vàng nhẫn giảm nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm xuống còn 2.625,5 USD/ounce, thấp hơn 15 USD so với cuối ngày hôm qua. Biến động của kim loại quý hôm qua khá mạnh khi từ mức thấp nhảy vọt lên 2.650 USD/ounce giữa phiên rồi quay đầu đi xuống. Báo cáo mới công bố ngày 27.11 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - trong tháng 10 tăng 0,2% và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, PCE cốt lõi tăng 0,3% so với tháng 9 và tăng 2,8% so với năm trước, cùng phù hợp với dự báo.

Hôm nay, thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn và do đó giá vàng cũng được dự báo không có nhiều biến động khi giao dịch ở các thị trường khác. Dù vậy, theo ông Hamad Hussain, chuyên gia tại Capital, biến động của giá vàng có thể xảy ra lớn hơn trong thời gian tới trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump và tình hình tại Trung Đông...