Giá vàng hôm nay 28.4.2026: Lỗ ngay 2 - 2,5 triệu đồng/lượng sau khi mua

Thanh Xuân
28/04/2026 08:50 GMT+7

Giá vàng trong nước giảm nhẹ sau ngày nghỉ lễ. Dù vậy, người mua vàng vẫn lỗ ngay 2 - 2,5 triệu đồng mỗi lượng sau khi mua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng, mua vào còn 166 triệu đồng, bán ra 168,5 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC 500.000 đồng chiều mua vào, lên 166 triệu đồng/lượng, bán ra giữ nguyên ở mức 168,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng lại giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 166,5 triệu đồng, giá bán ra đứng yên ở mức 168,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng ở mức 2 - 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm nhẹ 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 165,8 triệu đồng/lượng, bán ra 168,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào còn 165,5 triệu đồng, bán ra 168,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 28.4.2026: Lỗ ngay 2 - 2,5 triệu đồng/lượng sau khi mua

Giá vàng miếng SJC giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau đà giảm trước đó. Kim loại quý thêm 7 USD mỗi ounce, lên 4.690 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.4), vàng đã giảm từ mức 4.709 USD xuống 4.667 USD do lực bán khống kỹ thuật. Các nhà giao dịch cũng đang cân nhắc những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến Mỹ-Iran, cũng như cố gắng dự đoán các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này. Theo Bloomberg, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Mỹ và các nước thuộc nhóm G7 có thể sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, đồng thời theo dõi sát sao các dấu hiệu cho thấy chi phí năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát lên. Ngân hàng Nhật Bản sẽ là ngân hàng đầu tiên đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ vào thứ ba, nghiêng về việc trì hoãn việc tăng lãi suất trong tháng này. Ngân hàng Canada và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào thứ tư cũng được các nhà kinh tế và nhà đầu tư dự đoán sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu gần như chắc chắn sẽ đưa ra những thông điệp tương tự vào thứ năm.

Iran vừa đưa ra đề xuất mới cho Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, trong đó bao gồm việc hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân. Kế hoạch này kêu gọi kéo dài lệnh ngừng bắn để các bên có thể cùng nhau hướng tới một giải pháp chấm dứt chiến sự vĩnh viễn, với các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ diễn ra sau khi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ được dỡ bỏ.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay ngày 27.4.2026: Thế giới lên xuống bất thường, trong nước lình xình

Giá vàng thế giới tăng giảm theo hình chữ V, còn thị trường trong nước giảm nhẹ.

