Giá vàng hôm nay 28.5.2025: Nơi tăng nơi giảm, mua ở đâu giá thấp hơn?

Công ty vàng bạc đá Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 115,8 triệu đồng, bán ra 118,3 triệu đồng. Trong khi đó, Tập đoàn Doji, Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng vàng miếng 300.000 đồng, xuống còn 115 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 118 triệu đồng. Như vậy, giá vàng miếng ở 2 công ty này thấp hơn 300.000 so với Công ty SJC. Riêng giá vàng nhẫn đứng yên, Công ty SJC mua vào 111 triệu đồng, bán ra 114,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 111,3 triệu đồng, bán ra 114 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,3 triệu đồng, còn vàng nhẫn cao hơn 10 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Ngược lại, giá vàng thế giới tăng 8 USD, lên 3.310 USD/ounce. Dù vậy, vàng ghi nhận mức giảm giá trước đó do áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư. Khẩu vị rủi ro nhà đầu tư tăng lên, dòng tiền chuyển dịch sang thị trường chứng khoán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý hoãn áp thuế 50% đối với Liên minh châu Âu (EU). Chỉ số Dow Jones tăng 740,58 điểm (tương đương 1,78%) lên 42.343,65 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng thêm 2,05% lên 5.921,54 điểm. Cả 2 chỉ số đều chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,47% lên 19.199,16 điểm.

Cơ quan Thống kê và Điều tra dân số Hồng Kông vừa công bố lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc thông qua Hồng Kông trong tháng 4 đã tăng gấp 3 lần so với tháng trước. Lượng nhập khẩu ròng đạt 43,462 tấn trong tháng 4, là mức cao nhất kể từ tháng 3.2024. Tổng lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc qua Hồng Kông đạt 58,61 tấn trong tháng 4, tăng so với mức 21,07 tấn ghi nhận trong tháng 3, cũng là mức cao nhất trong hơn một năm. Sự gia tăng đột biến trong nhập khẩu vàng một phần là do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cấp thêm hạn ngạch nhập khẩu cho một số ngân hàng thương mại vào tháng 4. Ngân hàng trung ương buộc phải đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ vào thời điểm lo lắng về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lên đến đỉnh điểm.