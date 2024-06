Giá vàng hôm nay 29.6.2024: Vàng nhẫn tiếp tục tăng hướng đến 76 triệu đồng

Sáng 29.6, giá vàng miếng SJC tiếp tục giữ nguyên giá mua vào 74,98 triệu đồng/lượng và bán ra 76,98 triệu đồng. Giá vàng thế giới đi ngang ở mức 2.327 USD/ounce. So với một ngày trước đó, kim loại quý tăng nhẹ 7 USD. Quy đổi tương đương, vàng thế giới có giá 71,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Vàng miếng SJC hiện đắt hơn thế giới gần 5,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng 29.6 đắt hơn thế giới gần 5,5 triệu đồng/lượng NGỌC THẮNG

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 của SJC được mua vào 73,95 triệu đồng và bán ra 75,55 triệu đồng, tăng 50.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 100.000 đồng đối với vàng nhẫn, đưa giá mua lên 73,95 triệu đồng và bán ra lên 75,6 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu tăng 180.000 đồng khi mua vào 74,56 triệu đồng và bán ra 75,86 triệu đồng...

Hôm qua, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (PCE) của Mỹ trong tháng 5 được công bố tăng 0,1% - loại trừ năng lượng và thực phẩm. Còn nếu so với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,6%, thấp hơn mức 2,8% của tháng 4 và là mức tăng yếu nhất kể từ tháng 3.2021. Cả hai con số PCE lõi đều khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế. Nếu bao gồm cả năng lượng và thực phẩm, PCE tổng thể đi ngang so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ. Cả hai cũng khớp với dự báo.

PCE lõi là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số PCE tháng 5 tăng nhẹ sẽ củng cố khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 tới như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư hiện đang dự báo xác suất 68% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, cao hơn so với mức xác suất 64% trước khi công bố dữ liệu lạm phát.