Giá vàng hôm nay 30.3.2024: Vàng nhẫn neo cao chót vót

Sáng 30.3, giá vàng nhẫn sau khi bất ngờ tăng vọt cả triệu đồng trong một ngày trước thì tiếp tục neo ở mức cao bất chấp vàng miếng lao dốc. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC mua vào 69,2 triệu đồng, bán ra 70,4 triệu đồng, giảm 50.000 đồng so với hôm qua. Riêng PNJ giữ nguyên giá mua vào 69,3 triệu đồng, bán ra 70,4 triệu đồng…

Trong khi đó, vàng miếng lại quay đầu đi xuống gần cả triệu đồng một lượng sau một ngày. Cụ thể, SJC mua vào 78,7 triệu đồng và bán ra 81 triệu đồng, giảm 800.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC lên 2,3 triệu đồng/lượng thay vì ở mức chỉ 2 triệu đồng như những ngày trước.

Vàng nhẫn sáng 30.3 tiếp tục neo trên 70 triệu đồng một lượng NGỌC THẮNG

Theo đà giảm của SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng kéo giá mua vàng miếng xuống còn 78,8 triệu đồng và bán ra xuống 80,8 triệu đồng, thấp hơn 700.000 đồng so với sáng hôm qua...

Giá vàng thế giới đi ngang quanh mức 2.234 USD/ounce. Hôm qua, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - loại trừ thực phẩm và năng lượng - trong tháng 2 của Mỹ do Bộ Thương mại Mỹ công bố tăng 2,8% so với cùng kỳ và tăng 0,3% so với tháng trước. Cả hai con số này đều khớp với dự báo của các chuyên gia. Hồi tháng 1, PCE lõi cũng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Nếu bao gồm cả thực phẩm và năng lượng, PCE tổng thể tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn so với dự báo 0,4% của các chuyên gia.

Nhiều nhà phân tích nhận định, báo cáo này không gây ra sự bất ngờ. Hơn nữa, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa vào Thứ Sáu Tuần Thánh nên không ghi nhận phản ứng gì từ các nhà giao dịch với dữ liệu lạm phát mới nhất. Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhưng nó vẫn tiếp tục có xu hướng thấp hơn. Hiện nhiều nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 1.5, và sau đó giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6.