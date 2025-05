Giá vàng hôm nay 3.5.2025: Loanh quanh ở ngưỡng 120 triệu đồng

Sáng 3.5, giá vàng miếng tại Công ty Mi Hồng (TP.HCM) được tăng 500.000 đồng ở chiều mua, lên 118,5 triệu đồng/lượng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 119,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) giữ nguyên chiều mua vào 118,1 triệu đồng, bán ra 121 triệu đồng... Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng thêm 100.000 đồng lên 116,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra lên 119,7 triệu đồng.

Giá vàng sáng 3.5 nhích nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng thỏi và tiền vàng của Việt Nam giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 12 tấn vàng trong quý đầu năm nay. Tuy nhiên con số này vẫn tăng tới 46% so với quý 4/2024. Bên cạnh đó, nhu cầu vàng trang sức của Việt Nam trong quý đầu năm nay cũng giảm 15% còn 3,5 tấn. Tuy nhiên, so sánh với quý 4/2024, nhu cầu tăng nhẹ 5%. Theo WGC, tình trạng khan hiếm trên thị trường vàng trong nước khiến chênh lệch vàng nội địa và thế giới tăng cao. Ngoài ra, việc giá vàng tăng ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 3.239 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào hôm qua, số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 177.000 trong tháng này sau khi điều chỉnh theo mùa. Con số này vượt xa so với dự báo từ cuộc thăm dò của Dow Jones. Điều này cho thấy sự kiên cường đáng kinh ngạc của nền kinh tế Mỹ trước những căng thẳng thương mại gần đây.

Nhiều nhà phân tích cho rằng thông tin này đã đẩy lùi những lo ngại về suy thoái của kinh tế Mỹ. Dù vậy "bóng ma" về thuế quan vẫn đè nặng lên tâm lý các nhà đầu tư và đây là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng lên cao.

Báo cáo việc làm cũng giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2.5 (rạng sáng 3.5 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 1,47% và đóng cửa ở mức 5.687 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 9 liên tiếp và ghi nhận chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 11.2004. Chỉ số Dow Jones cộng thêm 564 điểm, tương đương 1,39% lên 41.317 điểm. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,51%, chốt phiên đạt 17.978 điểm. Đồng thời, cả ba chỉ số trung bình chính đều ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.