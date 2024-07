Giá vàng hôm nay 4.7.2024: Vàng nhẫn tăng mạnh, chỉ thấp hơn vàng miếng SJC 700.000 đồng

Sáng 4.7, giá vàng miếng SJC đứng yên với giá mua vào 74,98 triệu đồng/lượng, bán ra 76,98 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC tăng 300.000 đồng so với hôm qua khi mua vào 74,4 triệu đồng và bán ra 76 triệu đồng; Công ty PNJ cũng tăng 400.000 đồng, đưa giá mua lên 74,4 triệu đồng, bán ra 76 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 74,96 triệu đồng và bán ra 76,26 triệu đồng…

Như vậy, vàng nhẫn tròn 4 số 9 (hay còn gọi là vàng nhẫn 24K) đã tăng vượt 76 triệu đồng và hiện chỉ còn thấp hơn vàng miếng 720.000 đồng một lượng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn so với vàng miếng SJC.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lên mức 2.358,3 USD/ounce, tăng 26 USD so với hôm qua. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang khoảng 72,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 4,6 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 3,6 triệu đồng.

Giá vàng tăng chủ yếu do các nhà đầu tư đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 9 tới. Số liệu thống kê vừa công bố của ADP hôm qua cho thấy tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân thấp hơn so với dự báo trong tháng 6, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao hơn so với dự báo từ các chuyên gia kinh tế. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm ngày thứ 2 liên tiếp vào ngày hôm qua.

Thị trường hiện dự báo xác suất 68% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 cũng như có một đợt hạ lãi suất khác vào tháng 12. Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed công bố vào cuối ngày hôm nay và báo cáo việc làm tháng 6 công bố vào ngày mai (5.7) để có thể dự báo rõ ràng hơn về việc hạ lãi suất của Mỹ.