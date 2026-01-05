Giá vàng hôm nay 5.1.2026: Vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 3,4 triệu đồng, mua vào lên 154,2 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng 2,9 triệu đồng, lên 153,7 triệu đồng, bán ra tăng 3,4 triệu đồng, lên 156,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng 2,2 triệu đồng, mua vào lên 155 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng… Giá vàng nhẫn tăng 1 - 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 149,1 triệu đồng, bán ra 152,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 77 USD mỗi ounce, lên 4.412 USD, có lúc kim loại quý tăng lên đến 4.416 USD. Nhà đầu tư sẽ tìm đến công cụ trú ẩn là vàng sau việc Mỹ tập kích Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3.1. Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, sự bất định trong tình hình chính trị của Venezuela có thể kích thích nhu cầu nắm giữ những tài sản có độ an toàn cao như vàng. Vài giờ sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ ông Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng rót hàng tỷ USD vào hoạt động sản xuất dầu lửa của Venezuela. Bất ổn địa chính trị là một trong những yếu tố khiến giới đầu tư tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026.

Sau khi tăng gần 65% trong năm 2025 (vượt trội hơn tất cả các mặt hàng chủ lực ngoại trừ bạc và kim loại nhóm bạch kim (PGM) và đánh bại hầu hết các tài sản khác) nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, trong khi phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ dự báo kim loại quý này sẽ thiết lập kỷ lục mới trên 5.000 đô la mỗi ounce vào năm 2026. Theo dự báo năm 2026 của JP Morgan, thị trường vàng sẽ tiếp tục tăng giá khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ, trong khi nhu cầu mới từ các tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp kim loại quý vượt qua mốc 5.055 USD vào cuối năm.