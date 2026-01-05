Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 5.1.2026: Vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/01/2026 09:23 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tăng từ 2,9 - 3,4 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới đã tăng nhanh sau khi Mỹ tập kích Venezuela.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 3,4 triệu đồng, mua vào lên 154,2 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng 2,9 triệu đồng, lên 153,7 triệu đồng, bán ra tăng 3,4 triệu đồng, lên 156,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng 2,2 triệu đồng, mua vào lên 155 triệu đồng, bán ra 156,2 triệu đồng… Giá vàng nhẫn tăng 1 - 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 149,1 triệu đồng, bán ra 152,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 5.1.2026: Vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 77 USD mỗi ounce, lên 4.412 USD, có lúc kim loại quý tăng lên đến 4.416 USD. Nhà đầu tư sẽ tìm đến công cụ trú ẩn là vàng sau việc Mỹ tập kích Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3.1. Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, sự bất định trong tình hình chính trị của Venezuela có thể kích thích nhu cầu nắm giữ những tài sản có độ an toàn cao như vàng. Vài giờ sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ ông Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng rót hàng tỷ USD vào hoạt động sản xuất dầu lửa của Venezuela. Bất ổn địa chính trị là một trong những yếu tố khiến giới đầu tư tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026.

Sau khi tăng gần 65% trong năm 2025 (vượt trội hơn tất cả các mặt hàng chủ lực ngoại trừ bạc và kim loại nhóm bạch kim (PGM) và đánh bại hầu hết các tài sản khác) nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, trong khi phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ dự báo kim loại quý này sẽ thiết lập kỷ lục mới trên 5.000 đô la mỗi ounce vào năm 2026. Theo dự báo năm 2026 của JP Morgan, thị trường vàng sẽ tiếp tục tăng giá khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ, trong khi nhu cầu mới từ các tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp kim loại quý vượt qua mốc 5.055 USD vào cuối năm.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 4.1.2026: Người mua lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay 4.1.2026: Người mua lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng ghi nhận một tuần lao dốc từ đỉnh lịch sử khiến người mua lỗ nặng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Venezuela trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận