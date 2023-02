Giá vàng hôm nay 5.2.2023: Vàng nhẫn SJC 'bốc hơi' 2 triệu đồng trong tuần

Sáng 5.2, giá vàng miếng chốt cuối tuần tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 66,4 triệu đồng/lượng và bán ra 67,4 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 900.000 đồng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 của SJC lao dốc mất 2 triệu đồng sau một tuần, đưa giá mua vào xuống còn 53,35 triệu đồng/lượng và bán ra 54,55 triệu đồng; vàng nữ trang 75% cũng giảm gần 1,4 triệu đồng xuống còn mức mua vào 38,76 triệu đồng/lượng và bán ra 40,76 triệu đồng… Điều này khiến những người mua vàng nhẫn hôm vía Thần tài lấy hên trong tuần đã bị lỗ 2,3 - 2,4 triệu đồng/lượng, tương đương bốc hơi hơn 4% chỉ sau vài ngày.

Giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 1.864,8 USD/ounce, 1.928,5 USD/ounce, quy đổi tương đương khoảng 53,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong khi thế giới rơi nhanh nhưng vàng miếng SJC giảm ít hơn nên đẩy chênh lệch giá lên cao hơn tuần trước, lên trên 14 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý đã tuột khỏi ngưỡng 1.900 USD/ounce sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và số liệu việc làm tháng 1 tích cực hơn dự báo. Tổng cộng sau một tuần, giá vàng đã mất gần 64 USD. Thậm chí nếu so với giá cao nhất trong tuần này thì kim loại quý đã bốc hơi gần 90 USD, đồng nghĩa đã đánh mất hết mức tăng của cả tháng 1 vừa qua.

Dù vậy, nhiều chuyên gia lẫn nhà đầu tư vẫn lạc quan về khả năng tăng giá của vàng. Kết quả cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco News cho biết số ý kiến cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng chiếm đá số.

Cụ thể, có 18 nhà phân tích Phố Wall tham gia cuộc khảo sát thì có 6 người, chiếm 44% dự báo vàng sẽ tăng giá. Ngược lại có 7 người, tương ứng 29% đưa ra ý kiến kim loại quý sẽ giảm và 3 nhà phân tích còn lại, chiếm 17% nghĩ rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến Main Street tuần này thu hút 740 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 461 người, chiếm tỷ lệ 61% cho rằng giá vàng sẽ tăng. Bên cạnh đó, có 183 người khác, tương đương 25% dự báo giá vàng quay đầu đi xuống và 106 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 14% nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Giá USD hôm nay 5.2.2023:

Giá USD sáng 5.2 ghi nhận một tuần trong hệ thống ngân hàng thương mại ít biến động. Chẳng hạn ngân hàng Eximbank mua vào ở mức 23.300 đồng/USD và bán ra 23.580 đồng/USD, tăng 10 đồng sau một tuần; ngược lại Vietcombank mua vào với giá 23.250 đồng/USD và bán ra 23.620 đồng/USD, giảm 10 đồng…

Riêng giá USD tự do cũng tăng nhẹ thêm 20 đồng lên mức mua vào 23.510 đồng/USD và bán ra 23.560 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh vào sáng 3.2. Tại Eximbank, giá bảng Anh giảm gần 300 đồng, còn 28.231 - 28.316 đồng ở chiều mua vào, bán ra 28.951 đồng; đô la Úc giảm 130 đồng, còn 16.330 - 16.379 đồng ở chiều mua vào, bán ra 16.764 đồng; giá euro giảm 240 đồng, mua vào còn 25.2020 - 25.278 đồng, bán ra 25.845 đồng

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau đà giảm sâu khi chỉ số USD-Index đạt 101,84 điểm. So với cuối tuần trước chỉ số USD-Index đã tăng thêm gần 1 điểm.

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,12% ở mức 1,0898. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,08% ở mức 1,2214. so với yen Nhật giảm 0,02% ở mức 128,69. Theo Investing, đồng bạc xanh đã giao dịch ở mức thấp nhất trong 10 tháng so với euro nhưng sau đó đã tăng trở lại sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm như dự kiến, một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Đồng bạc xanh trước đó giảm mạnh sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nói trong một cuộc họp báo sau đó rằng quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu mặc dù ông cũng báo hiệu rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng và việc cắt giảm lãi suất sẽ không xảy ra. Ray Attrill, chuyên gia ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Úc cho rằng việc ông Powell nói lãi suất sẽ phải bị hạn chế trong một thời gian, nhưng điều đó không ngăn cản thị trường cho rằng một thời gian nào đó có thể là sáu tháng, thay vì hai năm.

Các nhà phân tích cho biết, nỗi sợ suy thoái kinh tế và lạm phát là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu đối với vàng. Đà tăng mới của vàng xuất hiện khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tiếp tục giao dịch ở mức thấp. Chỉ số US Dollar Index tiếp tục dao động ở mức thấp nhất trong 7 tháng ở 102 điểm.

Giá USD hôm nay 15.1.2023:

Ngày 15.1, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần sụt giảm. Ví dụ ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.290 đồng/USD và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, còn 23.570 đồng/USD. Tương tự, Vietcombank giảm 20 đồng sau một tuần khi còn mua vào 23.260 đồng/USD và bán ra 23.610 đồng/USD…

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm 30 - 40 đồng so với cuối tuần đưa, đưa giá mua vào xuống 23.630 đồng/USD và bán ra 23.700 đồng/USD.

Ngược lại, đồng euro ghi nhận một tuần đi lên. Ví dụ Eximbank mua vào là 25.076 đồng/euro và bán ra 25.715 đồng/euro, tăng 746 - 796 đồng so với cuối tuần trước.

Giá euro tự do cũng giảm còn giao dịch dưới 25.000 đồng/euro.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục đứng ở mức thấp khi chỉ số USD-Index đạt 103,9 điểm, không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước. Dữ liệu việc làm mới được công bố của Mỹ cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ vượt xa kỳ vọng và điều đó tiếp tục củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm mạnh tốc độ tăng lãi suất. Khi đó đồng bạc xanh sẽ khó có khả năng gia tăng.

Bên cạnh đó, đồng euro cũng tiếp tục yếu đi khi quy đổi được 1,065 USD. Đồng tiền chung gần đây vẫn liên tục giảm mặc dù doanh số bán lẻ của Đức tăng trong tháng 11.2022 với mức 1,1% so với tháng liền kề trước đó. Tương tự, đồng bảng Anh cũng giảm sau khi xuống mức thấp nhất trong 6 tuần vào thứ 5 vừa qua khi các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra. Nhiều người cho rằng nền kinh tế Anh đang suy yếu sẽ ngăn cản Ngân hàng Trung ương Anh trở nên "diều hâu" hơn như các cường quốc khác…

Giá vàng hôm nay 15.1.2023: Vàng nhẫn tăng nửa triệu đồng trong tuần

Sáng 15.1, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và bán ra 67,4 triệu đồng/lượng. . So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 150.000 ở chiều bán ra. Điều này đưa mức chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC từ 800.000 đồng trong cuối tuần trước lên 1 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn SJC 4 số 9 cộng thêm 500.000 đồng trong tuần, đưa giá mua lên 54,05 triệu đồng/lượng và giá bán ra lên 55,05 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng nhẫn vẫn được duy trì ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 1.921 USD/ounce, tăng hơn 55 USD so với cuối tuần trước. Quy đổi tương đương, kim loại quý đang có giá 54,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), tăng thêm 1,5 triệu đồng trong tuần qua. Vàng miếng SJC tăng chậm hơn thế giới nhưng vẫn còn cao hơn gần 13 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý đã tăng vọt trong tuần và vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce sau gần 7 tháng. Nguyên nhân giúp giá vàng đi lên là chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 12.2022 giảm lần đầu tiên sau hơn 2,5 năm. Theo Reuters, vàng cũng được hỗ trợ bởi bình luận từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng ngân hàng trung ương có thể giảm tốc độ tăng lãi suất khi lạm phát tiếp tục giảm trong tháng 12. Tuy nhiên họ cảnh báo lãi suất có khả năng duy trì cao hơn trong thời gian dài hơn. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định, việc Fed vẫn dự kiến sẽ tăng lãi suất tại các cuộc họp sắp tới, chúng tôi vẫn thấy một số rủi ro về việc giá giảm trở lại trong ngắn hạn và dòng vốn ETF mới bị rút ra.

Cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco News với sự tham gia của 18 nhà phân tích Phố Wall thì có 11 người, tương ứng 61% dự báo giá vàng sẽ tăng. Ngược lại có 3 người, tương ứng 17% đưa ra ý kiến vàng sẽ sụt giảm và 4 nhà phân tích còn lại, chiếm 22% cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Tương tự, cuộc thăm dò trực tuyến Main Street tuần này thu hút được 825 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 524 người, tương đương 64% cho rằng giá vàng sẽ tăng; có 190 người khác, tương đương 23% đưa ra ý kiến ngược lại và 111 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 13% nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Doanh nghiệp giữa bão khó khăn

Thiếu đơn hàng, lãi suất và tỷ giá hối đoái tăng vọt khiến các doanh nghiệp cắt giảm công nhân, hoạt động cầm chừng diễn ra ngày càng nhiều.

Xuất khẩu không còn đơn hàng

Cách đây vài ngày, Công ty TNHH Tỷ Hùng - doanh nghiệp sản xuất giày da xuất khẩu - tại quận Bình Tân (TP.HCM) đã thông báo chấm dứt hợp đồng với 1.185 lao động trong tổng số 1.822 lao động hiện có. Thông báo của công ty nêu rõ do ảnh hưởng kinh tế thế giới, các đối tác gặp khó khăn, công ty không có đơn hàng sản xuất. Mặc dù đã tìm nhiều biện pháp nhưng công ty vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không thể khôi phục hoạt động như kế hoạch đề ra. Do đó, công ty buộc phải thu hẹp sản xuất và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Trước đó, Công ty TNHH Việt Nam Samho (Củ Chi, TP.HCM) cũng là đơn vị trong ngành giày gửi đơn thông báo đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM về phương án cắt giảm 1.400 lao động cũng với lý do đơn hàng bị sụt giảm. Trong khi đó, dù chưa đến mức phải đóng cửa, cho công nhân nghỉ việc hàng loạt nhưng Công ty TNHH gỗ Lee Fu (KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thông tin do không có đơn hàng nên hiện nay doanh nghiệp (DN) đang sản xuất cầm chừng, công nhân phải nghỉ vào ngày thứ bảy. Vì vậy, phía chủ DN thông báo dự kiến nghỉ Tết kéo dài khoảng từ 1 tháng hoặc đến hơn 1 tháng tùy theo tình hình…

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách VN, cho biết tình trạng sụt giảm đơn hàng xuất khẩu diễn ra ở tất cả DN của ngành này, không loại trừ đơn vị nào. Bình quân lượng hàng đã giảm khoảng 30% so với đầu năm. Cụ thể như kim ngạch xuất khẩu da giày tháng 9 chỉ còn 2 tỉ USD trong khi tháng 8 đạt 2,6 tỉ USD. Tình hình sụt giảm đơn hàng sang quý 4/2022 càng nặng hơn và có thể tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2023. Tình hình lạm phát cao khiến sức mua các mặt hàng ở những thị trường lớn như Mỹ, EU lao dốc khiến các đối tác tồn kho lớn và không thể đặt hàng mới. Đây là hai thị trường xuất khẩu chính chiếm hơn 70% kim ngạch XK của ngành da giày VN nên dù một số thị trường nhỏ vẫn duy trì được thì vẫn không sao bù đắp nổi mức thiếu hụt. Thông thường như mọi năm, thời điểm hiện tại DN xuất khẩu sang những thị trường truyền thống đã ký đơn hàng đến hết quý 2 năm sau nhưng với tình hình hiện nay, ngay cả khách hàng cũng chậm lại để đánh giá tình hình. Dù vậy do kim ngạch XK của ngành trong 9 tháng năm 2022 đã đạt khoảng 21 tỉ USD nên khả năng vẫn đạt mục tiêu XK cả năm từ 23 - 25 tỉ USD. Khó khăn nhất là lo cho hoạt động của DN cho đầu năm tới. "Nhiều DN trong nước đã cắt giảm công nhân, không tăng ca, nghỉ ngày thứ 7… là những giải pháp phổ biến trong bối cảnh đơn hàng sụt giảm mạnh. Hiện chỉ có cách là DN cũng cố gắng đa dạng hóa, mở rộng thêm thị trường xuất khẩu. Ví dụ như một số thị trường Nam Mỹ vẫn xuất khẩu tốt và dù số lượng ít nhưng bù đắp được phần nào hay phần đó khi các thị trường lớn đã giảm mạnh", bà Phan Thị Thanh Xuân chia sẻ thêm. Ngành dệt may cũng rơi vào tình trạng tương tự khi từ tháng 9 đến nay đơn hàng sụt giảm mạnh. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM, cho hay việc sụt giảm đơn hàng dù đã được dự báo trước nhưng tốc độ quá mạnh vượt ngoài dự kiến của các DN. Bức tranh hoạt động hiện trái ngược hoàn toàn với các tháng đầu năm. Khi đó các DN tuyển dụng lao động, tăng ca thì nay phải cho nghỉ bớt, bỏ tăng ca, chỉ làm 5 ngày trong tuần… Nhìn chung, tình hình khó khăn không loại trừ đơn vị nào. Nhưng đa số các DN cố cầm cự bằng cách giải pháp trên. Khi đó, dù công nhân bị giảm thu nhập so với đầu năm nhưng vẫn duy trì được việc làm, không bị thất nghiệp. Trong nước chật vật với lãi suất nhảy vọt Khó khăn không chỉ bao trùm các công ty XK mà các DN trong nước cũng bế tắc. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty vận tải Kim Phát - cho biết lãi suất vay của công ty vừa được ngân hàng thông báo điều chỉnh lên 12 - 13%/năm so với mức 8 - 9%/năm trước đó. Song song đó, hạn mức tín dụng vay của công ty cũng tiếp tục giảm. Nhưng điều quan trọng là khi chi phí tài chính gia tăng thì lượng đơn hàng đã giảm hơn 50% so với quý 2/2022. Chưa hết, nhiều DN cạnh tranh bằng cách hạ giá cước vận tải khiến công ty khó càng thêm khó. Vì vậy Kim Phát cũng buộc phải cắt giảm khoảng 20% lao động và sẽ còn tiếp tục thực hiện nếu tình hình chưa thay đổi. Ông Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ thêm, hiện nay đã nhìn thấy trước là người lao động sẽ khó có thưởng tết và DN chỉ đặt mục tiêu duy trì đến hết năm. Còn bước sang năm 2023 sẽ như thế nào là điều ông chưa thể nghĩ đến.

Trong khi đó, là đơn vị thường xuyên nhập khẩu, chuỗi siêu thị hải sản Hoàng Gia ước tính mỗi tháng phải chi thêm vài tỉ đồng khi tỷ giá USD/VND liên tục gia tăng. Ông Trần Văn Trường, Giám đốc chuỗi siêu thị Hải sản Hoàng Gia, cho rằng chi phí đầu vào tăng cao nhưng không dám tăng giá bán ra vì sức mua đang ở mức thấp. Trong bối cảnh này công ty buộc phải gồng mình để duy trì hoạt động, nhất là với chi phí tăng thêm vì tỷ giá.

PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), nhận định đơn hàng XK sụt giảm là câu chuyện chung của cả thế giới. Tương tự, trong bối cảnh lạm phát ở các nước tăng cao và Mỹ liên tục tăng lãi suất cũng như nhiều ngân hàng trung ương khác thì lãi suất và tỷ giá hối đoái ở VN cũng lên cao là dễ hiểu. Lãi suất hay tỷ giá tăng sẽ khiến chi phí đầu vào DN lên cao. Nhưng hiện tâm lý người tiêu dùng trong nước cũng có tâm lý tiết kiệm nên sức mua sụt giảm nên DN gặp khó về đầu ra. Chính vì vậy nhiều cái khó khăn cộng dồn lại và hầu như không DN nào thoát khỏi. Dự báo trong năm 2023, những vấn đề này vẫn chưa thể chấm dứt. Vì vậy bản thân mỗi công ty phải tự tái cơ cấu về mọi mặt từ nhân sự đến tài chính, quản trị rủi ro và bám sát diễn biến vĩ mô để thích ứng. Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ kinh tế chính sách nhưng có một số chương trình cần đẩy nhanh hơn nữa như gói hỗ trợ lãi suất 2% cho DN. Còn chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch nói thẳng, hầu như không có giải pháp chung trong bối cảnh quá khó khăn như hiện nay. Bản thân các DN nếu đã mất cân đối về tài chính thì càng khó hơn các đơn vị khác. Ngân hàng Nhà nước đã công bố ưu tiên đảm bảo an toàn hệ thống nên sẽ khó trông chờ vào việc nới room tín dụng trong thời điểm hiện tại. Khi lạm phát trên thế giới vẫn đang ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn sẽ tiếp tục nâng lãi suất thì mỗi DN sẽ phải tự ứng biến và cố gắng xây dựng kịch bản cho riêng mình để duy trì hoạt động.

Giá vàng hôm nay 6.11.2022: Tăng cao sau một tuần

Sáng 6.11, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 66,7 triệu đồng/lượng và bán ra 67,7 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng SJC tăng thêm 600.000 đồng. Riêng vàng nhẫn SJC 4 số 9 chỉ tăng 150.000 đồng, lên giá mua vào là 52,2 triệu đồng/lượng và bán ra 53,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt cuối tuần ở mức 1.683,2 USD/ounce, tăng 37 so với cuối tuần trước. Quy đổi tương đương, kim loại quý đang ở mức 50,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới 17,2 triệu đồng.

Giá vàng từ mức thấp đã nhảy vọt trong phiên cuối tuần nhờ đồng USD đi xuống sau khi báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy thị trường lao động đã tạo ra thêm 261.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn con số 205.000 mà các chuyên gia dự báo trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3,5% trong tháng 9 lên 3,7% trong tháng 10.

Ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo - phát biểu trên Kitco News rằng vàng có thể quay trở lại lên mức 1.675 USD/ounce. Thậm chí trong ngắn hạn, kim loại quý có thể tăng lên đến 1.735 USD/ounce. Nếu lên mức này, vàng quốc tế tương đương khoảng 52 triệu đồng/lượng và vàng miếng SJC có khả năng lên lại mức 70 triệu đồng/lượng.

Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng trong tuần tới với 20 nhà phân tích Phố Wall tham gia thì có đến 10 người, chiếm 50% dự báo giá vàng sẽ tăng. Ngược lại có 2 người, tương ứng 10 % đưa ra ý kiến vàng sẽ sụt giảm và 8 người còn lại cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang. Tương tự, cuộc thăm dò trực tuyến Main Street tuần này thu hút được 520 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì vẫn có 240 người, tương đương 46% nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó có 169 người, tương đương 33% đưa ra ý kiến ngược lại; còn 111 người, tương ứng 21% nhà đầu tư nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Cuộc khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý trên thị trường tiếp tục được cải thiện, với phần lớn các nhà phân tích thị trường kỳ vọng giá sẽ cao hơn trong thời gian tới.

Giá USD hôm nay 6.11.2022:

Cuối tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.693 đồng. So với cuối tuần trước, tỷ giá trung tâm không thay đổi. Tương tự, tại ngân hàng Eximbank, giá USD cuối tuần được mua vào 24.680 đồng/USD và bán ra 24.875 đồng/USD, giữ nguyên như cuối tuần trước; Ngân hàng Vietcombank cũng duy trì giá mua USD lên 24.567 đồng/USD và bán ra 24.877 đồng/USD...

Trong khi đó, đồng euro sụt giảm trở lại. Ví dụ ngân hàng Eximbank mua vào 23.956 đồng/euro và bán ra 24.560 đồng/euro, giảm 502 đồng so vvới cuối tuần trước. Đồng yen Nhật cũng đi ngang khi Vietcombank vẫn mua vào là 163,33 đồng/yen và bán ra 172,75 đồng/yen…

Giá USD thế giới dù trong tuần có phiên đi lên nhưng cuối tuần lại sụt giảm và tính chung gần như không thay đổi trong cả tuần. Chỉ số USD-Index trong tuần có lúc tăng lên trên 112 điểm nhưng đã giảm xuống còn 110,75 điểm.