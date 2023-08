Giá vàng hôm nay 5.8.2023: Vàng nhẫn tăng lên trên 57 triệu đồng

Sáng 5.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được duy trì với mức mua vào 66,6 triệu đồng và bán ra 67,2 triệu đồng như hôm qua. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC tăng 150.000 đồng, đưa giá mua lên 56,05 triệu đồng và bán ra lên 57,05 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại, lên 1.943,6 USD/ounce, cộng thêm 10 USD so với hôm qua. Quy đổi tương đương, kim loại quý đang có giá 56 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng SJC vẫn đang cao hơn thế giới 11,2 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cao hơn 1 triệu đồng.

Giá vàng tăng theo đà thế giới NGỌC THẮNG

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 187.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn dự báo tăng 200.000 việc làm của các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,5%, thấp hơn dự báo 3,6% từ các chuyên gia và cũng rất gần với mức thấp nhất kể từ năm 1969. Tiền lương bình quân mỗi giờ - vốn quan trọng đối với cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, đều cao so với dự báo từ các chuyên gia. Một con số quan trọng khác là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữ ở mức 62,6%. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp tỷ lệ tham gia lực lượng lao động duy trì ở mức này...

Sau báo cáo này, chỉ số USD-Index trượt khỏi mốc 102 điểm và đồng USD giảm từ mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua khi nhà đầu tư bớt kỳ vọng về việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Điều này giúp giá vàng hồi phục trở lại sau khi rớt xuống thấp trong giữa tuần.

Theo báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), vàng được hưởng lợi từ lượng mua kỷ lục của các ngân hàng trung ương trong nửa đầu năm nay, cũng như nhận được hỗ trợ từ thị trường đầu tư lành mạnh và nhu cầu trang sức ổn định. Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, các ngân hàng trung ương đã mua số lượng vàng kỷ lục 387 tấn, và nhu cầu vàng hàng quý vẫn có chiều hướng tích cực trong dài hạn. WGC cho rằng, hoạt động mua của các ngân hàng trung ương vẫn sẽ duy trì mạnh mẽ trong suốt cả năm...